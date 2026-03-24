El 'palo' de un ex de Ferrari a Fernando Alonso: "No sería mi primera opción"

Jock Clear, exingeniero de Ferrari, lamenta la situación de Aston Martin y espera que remonten, aunque no ve al asturiano como la mejor opción para "sacar al equipo de este profundo bache".

Fernando Alonso no está viviendo su año más sencillo en la Fórmula 1. En los 23 años que ha participado el bicampeón del mundo en el 'Grand Prix', Alonso ha pasado por momentos complicados. Sin embargo, su situación actual en Aston Martin es la más caótica de todas.

El asturiano cuenta con un gran equipo a su lado con figuras de renombre como Adrian Newey, el ingeniero más laureado de la F1, pero los problemas del motor Honda y las vibraciones que provoca en el AMR26 están deteriorando su rendimiento.

Pese a que los problemas de Aston Martin son ajenos a su rendimiento como piloto, un exingeniero de Ferrari ha señalado al español como uno de los puntos "menos fuertes" de la escudería británica actualmente.

En declaraciones recogidas por 'Speedweek', Jock Clear ha asegurado que el momento que atraviesa Aston Martin no es sencillo. "A nadie le gusta que Aston Martin esté donde está. Yo también estoy muy sorprendido por estas grandes dificultades. Espero de verdad que Aston y Adrian Newey puedan resolver muchos problemas lo antes posible", señala el ingeniero británico.

"Si nos fijamos únicamente en el desarrollo, la situación seguirá siendo difícil durante un tiempo; entonces, probablemente tendrán que dar por perdido el año. Sin embargo, si logran resolver un problema concreto que permita dar un salto en el desarrollo, ese sería el escenario más favorable para Aston Martin-Honda", explica Clear.

Por último, el ex de Ferrari ha destacado que, pese a no haber trabajado mano a mano con Alonso, este no sería su primera opción para "sacar al equipo de este profundo bache". "Si tuviera que elegir a un piloto que me ayudara a sacar al equipo de este profundo bache, Alonso no sería mi primera opción. Eso es lo que un poco me preocupa. En mi opinión, eso no es uno de sus puntos fuertes", ha concluido el exingeniero.