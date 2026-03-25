¿Y si el punto fuerte de Mercedes no es el motor? Atención a las palabras de Antonelli

Kimi Antonelli, piloto de Mercedes, dice que no sólo el motor es el punto fuerte del coche, también el desarrollo del chasis.

Mercedes es el equipo dominante. George Russell y Kimi Antonelli han sido los ganadores en Australia y en China. Todos hablan del poder de su motor, pero el italiano ha desvelado que hay otro punto fuerte en el coche: es el chasis.

En palabras que recoge 'AS', Antonelli habla muy bien de su nuevo coche: "No es solo una cuestión de motor, también hay mucho de chasis, porque las curvas hay que hacerlas. Tengo que decir que la gente habla demasiado del motor y muy poco del chasis, porque al final el coche en sí funciona muy bien, tanto que en China éramos los únicos que en carrera teníamos tan poco graining en los neumáticos".

"Creo que el mensaje está claro: el coche funciona. Hay otros coches que tienen nuestro mismo motor. Digamos que el paquete es mucho más completo y tengo que admitir que el equipo está haciendo un trabajo increíble", explica.

En su segunda temporada en la Fórmula 1, Kimi ya ha conseguido la primera victoria de su carrera.

Y con ese coche puede aspirar a todo. También a ser campeón del mundo. Pero para ello tendrá que derrotar a un Russell que es el claro favorito para todo el paddock a conseguir su primer título mundial.