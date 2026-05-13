Florentino Pérez, sobre uno de sus comentarios más polémicos en la rueda de prensa: "¿'Esa niña' es despectivo? Ahora se saca todo de madre"

El contexto Igualdad ha tildado de machistas algunas de las declaraciones del presidente del Madrid sobre mujeres periodistas. Se refirió a una como "esta niña" y cuestionó los conocimientos futbolísticos de otra.

En una entrevista exclusiva con laSexta, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ha defendido sus recientes comentarios considerados machistas por el Ministerio de Igualdad. Pérez explicó que al referirse a una periodista como "niña" solo intentaba que le dieran la palabra, aclarando que conoce a la periodista desde hace años y minimizando la controversia. También justificó su comentario sobre una articulista del 'ABC', diciendo que su intención no era menospreciar sus conocimientos de fútbol, sino señalar que no es periodista deportiva. Pérez criticó la tendencia actual de exagerar sus palabras.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha justificado en su entrevista en exclusiva en laSexta algunos de los comentarios más polémicos de su rueda de prensa del martes, y que desde el Ministerio de Igualdad han calificado de machistas.

El primero fue cuando se refirió a una periodista como "niña" para pedir que le dieran la palabra. "La pobre estaba levantando la mano y el que daba la palabra, no se la daba. Entonces dije: '¿Quiere dar la palabra a esta niña?'", ha relatado el madridista, que ha criticado que "ahora se saca todo de madre".

"¿Decir 'esta niña' es despectivo o cómo es esto? Ella no se considera... Pero bueno, ahora se saca todo de madre", ha comentado. Florentino Pérez ha asegurado además que conoce a esa periodista desde hace años y que la propia mujer ha rebajado en las televisiones la importancia de lo ocurrido.

También ha hablado sobre otra frase referida a una profesional. "Miren dos artículos que hay hoy en 'ABC' contra el Madrid. Uno es de una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol, pero bueno...", afirmó el presidente blanco durante sus críticas al periódico 'ABC'.

Preguntado sobre esto, Florentino Pérez ha explicado que se refería a que la autora de ese artículo que comentó no es periodista deportiva. "Los que estaban escribiendo eran periodistas deportivos. Los conozco después de tantos años, lo que quería decir no es que no sepa de fútbol, es que no es periodista deportiva", ha defendido el madridista.

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