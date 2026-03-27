Un mal viernes de Lewis Hamilton en Japón le hace volver a las andadas: "No confío en el coche"

El piloto británico no encontró el ritmo en los primeros entrenamientos libres en Suzuka y volvió a dejar mensajes que recuerdan al Hamilton de 2025.

Lewis Hamilton parece haber vuelto a su ser en 2026. Tras un 2025 desastroso para el siete veces campeón del mundo, las dos primeras carreras de esta temporada han sido muy sólidas tanto para Hamilton como para Ferrari, con un ritmo muy competitivo con el que incluso han podido pelear contra los Mercedes en Australia y China.

Sin embargo, la jornada de viernes del GP de Japón no ha sido muy positiva para el equipo Ferrari. Los de Maranello han sufrido bastante tanto en libres 1 como en libres 2 con su SF-26, y esto lo ha notado sobre todo un Lewis Hamilton que ha vuelto a dejar mensajes por la radio que recuerdan a los del año pasado, cuando el piloto británico llegó a afirmar que era "un inútil" y que "Ferrari debería cambiar de piloto". "Voy muy lento porque no confío en el coche", dijo Hamilton por radio en libres 2.

Un mensaje que sorprende, después de que el piloto de Ferrari saliera a defender estos nuevos coches a su llegada a Suzuka. A pesar de ello, Hamilton espera que el equipo pueda solucionar todos los problemas que tuvieron el viernes en una segunda sesión de prácticas en la que el piloto de 41 años quedó 6º y a ocho décimas del mejor tiempo de Oscar Piastri. "Hay ciertas similitudes con lo que sentí el año pasado. Estamos trabajando en ello, así que confío que por la noche podamos encontrar algo y mejorarlo. El coche tiene mucho potencial, solo hay que descubrir cómo explotarlo", comentó el piloto británico a los micrófonos de la Fórmula 1.

Un mal ritmo que para Hamilton se debe a la configuración del coche: "Es un circuito impresionante, pero necesitas controlar la parte trasera y tener la seguridad de que la vas a controlar, y hoy tuve algunos coletazos. Simplemente no logro igualar el nivel de los demás. Es la naturaleza de este circuito, es un trazado tremendamente exigente. Es increíble conducirlo, pero conseguir el equilibrio adecuado, creo que es algo propio de la configuración de este coche".

"Esta noche haremos un análisis profundo, obtendremos algunas lecturas interesantes del simulador, pero siento que tengo una idea clara de hacia dónde vamos, la cuestión es cómo llegar allí. Vamos a intentar averiguarlo", concluyó Hamilton.