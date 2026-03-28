Leclerc estalla contra la Fórmula 1: "No puedo soportar estas reglas, ¡es una maldita broma!"

El piloto monegasco de Ferrari se ha mostrado enormemente descontento con las nuevas normas que obligan al piloto a gestionar las baterías de sus monoplazas.

Charles Lelcerc es otro de los pilotos de Fórmula 1 que se ha mostrado en contra de la nueva normativa de la Fórmula 1. Tras dos Grandes Premios en los que las críticas han inundado el reglamento, el 'Gran Circo' decidió aplicar una medida para este fin de semana en Japón.

Con el objetivo de evitar que los pilotos tuvieran que gestionar las baterías durante sus vueltas de clasificación, la FIA redujo la cantidad de energía que podían gastar durante una vuelta. El fin era evitar que los equipos dieran vueltas sin pisar a fondo para recargar esas baterías. Sin embargo, esto no parece ser la solución para muchos:

"No puedo soportar estas reglas en la clasificación, ¡es una maldita broma! Voy más rápido en las curvas, acelero antes, por el amor de Dios… ¡lo pierdo todo en la recta!", señaló el piloto de Ferrari Charles leclerc.

"Aunque todos sepamos que es parte del juego con estas regulaciones, sigo sin hacerme a esto. En el coche, sólo quiero apretar y la recta es demasiado larga aquí, así que sólo quiero que acabe, pero es lo que es", agregó el monegasco, que logró el 4º puesto en clasificación.

"Me he sentido bastante bien, aunque no íbamos muy rápido. Quiero decir, en comparación con los otros, los Mercedes y también un poco con los McLaren. En mi primera vuelta no iba mal, pero he perdido dos décimas y media en las rectas. Me ha dado un coletazo y ha cambiado todo mi despliegue, ahí ha acabado", añadió

"No sé si podemos darle la vuelta o no y llegar al podio, pero nuestro ritmo de carrera ha sido bastante decente. Parece que McLaren ha dado un paso adelante y tienen el motor Mercedes, que está bastante por delante del nuestro por ahora. Tenemos mucho trabajo que hacer, estamos a ocho o siete décimas, incluso si llevamos una mejora de un par de décimas, quizá tres o cuatro, seguimos estando lejos", concluyó.