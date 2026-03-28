HONDA SE MIDE EN JAPÓN
F1 2026, en directo: Clasificación del GP de Japón de Fórmula 1
Siga en directo en laSexta.com la clasificación del Gran Premio de Japón de la temporada 2026 de Fórmula 1.
MERCEDES, A LA CABEZA
Una vez más, la escudería de Brackley está dominando de cabo a rabo la parrilla. Son los claros favoritos para este Gran Premio, una vez más. En los Libres 3, Russell logró el primer puesto, a 8 décimas del primer piloto no Mercedes.
MUY BUENOS DÍAS
Turno del Gran Premio de Japón. Aterrizamos en el país nipón tras una semana de parón para dar el pistoletazo al tercer Gran Premio del calendario. En poco más de media hora, arranca la clasificación del Gran Premio de Japón.