Honda descarta la vuelta de Marc Márquez: "Sería impensable..."

Santi Hernández, jefe técnico de Honda y hombre de confianza de Marc en el equipo japonés, considera que su "etapa profesional se acabó".

Durante una entrevista con 'Mundo Deportivo', a Santi Hernández le han hecho la 'pregunta del millón': ¿Hay opciones de que Marc Márquez regrese al equipo del ala dorada?

El jefe técnico de Honda, sincero, afirma que tiene serias dudas: "Yo creo que no, nunca se puede decir de este agua nunca beberé, él ahora está en Ducati, está contento, ha vuelto a recuperar la sonrisa, ha vuelto a disfrutar".

"Sería impensable que él se moviera ahora, pero si él decide moverse y vuelve a Honda y yo trabajo para Honda, y la vida nos cruza, bien, pero siendo realistas, nuestra etapa profesional se acabó", ha explicado.

De hecho, el hombre de confianza de Márquez en Honda durante casi una década de éxitos cree que estamos atendiendo a los capítulos finales de la carrera de Marc.

"Él tiene ahora su vida profesional en otro equipo, yo tengo mi vida profesional en otro equipo, y a día de hoy, siendo honestos, no veo a Marc corriendo hasta los 45 años, ni hasta los 40, a lo mejor me equivoco", ha señalado.

Eso sí, no llorará porque se acabó, sino que sonreirá porque ocurrió: "Tengo la suerte de poder decir que he ganado carreras, he ganado campeonatos y he estado con uno, si no el más grande actual de MotoGP, con el que para mí es el más grande".