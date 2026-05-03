Caos en la salida de Miami: doble trompo de Verstappen que casi acaba en accidente múltiple

El neerlandés se llegó a poner primero pero Leclerc aprovechó un error suyo para adelantarle. Al intentar recuperar la posición, Max sufrió un trompo que podría haber supuesto un incidente de mucho calibre debido a la concentración de coches.

La salida del Gran Premio de Miami ha sido absolutamente caótica. Un doble trompo de Max Verstappen ha estado a punto de provocar un accidente que, con casi total probabilidad, hubiera supuesto la aparición de la bandera roja en pista.

El neerlandés reaccionó a tiempo con mucho mérito y evitó el impacto con los monoplazas que estaba detrás de él, no eran pocos. Sin embargo, ese incidente hizo que Max perdiera la batalla por la primera posición ante Charles Leclerc.

Verstappen había adelantado a Antonelli, que salía primero, antes de llegar a la primera curva pero Charles estuvo muy listo para aprovechar que tanto el neerlandés como el italiano se fueron algo largos. Max quedó relegado a la novena posición.

Vueltas después, con la aparición del 'coche de seguridad', Verstappen decidió parar, lo que le llevó a ser decimoquinto. Todo después de haber sido el protagonista de una salida caótica en el Gran Premio de Miami. Por fortuna y por centímetros, no hubo que lamentar ningún accidente en ese momento.

Isack Hadjar y Pierre Gasly tuvieron que abandonar vueltas después después de irse contra el muro en distintos puntos del circuito. Ninguno sufrió graves daños y pudieron salir por su propio del coche. A pesar de ello, el peor impacto se lo llevó el de Alpine, que llegó a dar una vuelta de campana antes de irse contra las protecciones.