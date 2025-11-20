Garay, en 'El Cafelito': "Ojalá se vaya Peter Lim por el bien del Valencia"

El exjugador del Valencia dice que "por el bien del club", Peter Lim debería salir cuanto antes: "A las pruebas me remito...".

Ezequiel Garay ha pasado por 'El Cafelito' de Josep Pedrerol y ha dejado claro que Peter Lim tiene que irse del Valencia. Cree que es la única manera de que el club salga adelante... y recuerda cómo le echaron por no estar de acuerdo con algunas decisiones.

"Ojalá se vaya Peter Lim de Valencia. Por el bien del club ojalá", dice el exjugador de fútbol.

"A las pruebas me remito. No levanta. Quiero mucho a su gente, no me lo imagino en Segunda. Me han tratado muy bien. Hasta que no se vaya el de arriba no va a cambiar", se extiende.

También desvela que aprovecharon una de sus lesiones para echarle del club: "Consigues clasificarte dos años para la Champions, ganas una Copa del Rey... y al siguiente año empiezas a echar a la gente que no le gustaba. A mí el primero porque no estaba de acuerdo con echar a Marcelino García".