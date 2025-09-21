Demencial: Carlos Sainz consigue el podio con Williams... ¡antes que Hamilton con Ferrari!

El piloto madrileño de Williams ha brillado por todo lo alto en Williams, algo que ha vuelto ha levantar la duda sobre la decisión de Ferrari de sustituirle.

Cuando hace ya casi dos años Ferrari anunció el fichaje de Lewis Hamilton para la temporada 2025, Maranello se inundó de ilusión con la llegada del piloto más laureado de la historia de la Fórmula 1. Llegaba a Ferrari el hombre que les podía hacer ganar casi 20 años después.

Sin embargo, tras más de media temporada vestido de rojo, las expectativas que se formaron en su momento se han desvanecido por completo. Lewis Hamilton ha sido incapaz de adaptarse al monoplaza rojo tras su salida de Mercedes.

Ha estado continuamente detrás de Charles Leclerc, sin ni siquiera asomarse a él en los momentos en los que Ferrari ha tenido opciones de algo. Cinco podios ha firmado el 'Cavallino Rampante' este año, los cinco llevan la firma del monegasco. Es evidente que no es el año de debut que el propio Hamilton podría esperar.

Por otro lado, si nos vamos a Williams, Carlos Sainz, piloto que fue sustituido en Ferrari para permitir la llegada del británico, ha vuelto a brillar por todo lo alto. El madrileño es, según él mismo, el piloto que mejor se ha adaptado a su nuevo coche. Aunque los resultados no le hacen justicia a su temporada, en Bakú ha vuelto a tocar las estrellas.

El madrileño ha firmado un fin de semana espectacular. Ha conseguido aguantar el podio tras salir 2º mientras estaba rodeado de las auténticas fieras de la Fórmula 1. Solo Russell pudo superarle, aunque gracias a la estrategia. Este resultado obliga a hacernos la siguiente pregunta: ¿Se equivocó Ferrari sustituyendo a Carlos Sainz por Lewis Hamilton?

En 17 carreras ya completadas, Ferrari acumula casi 200 puntos más que Williams en el Campeonato de Constructores. Teniendo en cuenta esta estadística, resulta muy complicado comprender como Carlos Sainz ha sido el primero de los dos en subirse al podio este año.

Habrá que seguir teniendo paciencia con Hamilton, que para eso un siete veces campeón del mundo, y ver si el año que viene es capaz de resarcirse con el cambio de reglamento. Por el momento, no es descabellado decir que Carlos Sainz dio la talla en Ferrari con Charles Leclerc de compañero, cuyos rendimientos eran tremendamente parejos.