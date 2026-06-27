"Disfruto mucho viendo a Messi marcar goles a su edad": Verstappen se rinde al talento del argentino

El piloto de Red Bull está siguiendo el Mundial de fútbol atentamente, un espectáculo del que está disfrutando mientras disputa el campeonato de F1 y sobre el que ha sido preguntado antes del GP de Austria .

Leo Messi está siendo la gran sensación del Mundial de fútbol que se está disputando en EEUU, Canadá y México. El argentino, a pesar de sus 38 años, es el máximo goleador del torneo con cinco goles en dos partidos, todos los que ha anotado su equipo durante esta fase de grupos. Un nivel de fútbol altísimo que está despertando una gran admiración hacia el jugador de Rosario desde todos los rincones del deporte.

Uno de esos deportistas que se ha rendido al nivel de Leo es Max Verstappen. El piloto de Fórmula 1 se encuentra en Austria, una cita especial para Red Bull al disputar en casa el octavo GP de este campeonato 2026. El neerlandés afirmó disfrutar del mayor espectáculo futbolístico a nivel de selecciones y le dedicó unas palabras de reconocimiento al '10' del equipo de Scolari.

"Disfruto mucho viendo a Messi marcar goles a su edad", aseguraba Max, como recoge 'DAZN'. El veterano piloto sabe lo que es ser el mejor en lo suyo, al igual que Leo, y no dudó en señalarle como 'MVP' al ser preguntado. Añadió también que no solo siente un "respeto absoluto" por el astro argentino, sino que además "aprecia el talento y los buenos partidos" que ha disputado ante Austria y Argelia.

Unas palabras que llegan en un momento muy delicado para Verstappen, en medio de varios rumores que le sitúan fuera de Red Bull el año que viene tras su desencanto con la nueva normativa. Por ahora, el tetracampeón mundial está encontrando un respiro de la Fórmula 1 en el fútbol, aunque, este fin de semana, la prueba en Austria será un punto de inflexión importante en el devenir de Max para el resto de la temporada. Con estas declaraciones, se muestra despreocupado y demuestra su interés por, el que probablemente será el último recital de Leo Messi en el fútbol de primer nivel.

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