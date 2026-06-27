Irán ataca posiciones de EEUU en respuesta a su ofensiva en el estrecho de Ormuz

Los detalles El Ejército de EEUU bombardeó este viernes instalaciones militares iraníes en la costa sur del país como represalia por el ataque del jueves de Teherán contra el buque mercante M/V Ever Lovely.

La Guardia Revolucionaria iraní atacó posiciones estadounidenses cerca del estrecho de Ormuz, intensificando las tensiones en la región. Según el cuerpo militar iraní, el ataque fue en respuesta a una supuesta violación por parte de Washington del memorando de entendimiento firmado en junio para finalizar el conflicto y reabrir el estrecho. El Ejército de EE.UU. había bombardeado instalaciones iraníes tras un ataque de Teherán a un buque mercante. Irán acusa a EE.UU. de incumplir el acuerdo y advierte que defenderá su soberanía ante cualquier agresión. Además, denuncia ataques simultáneos de Israel en Líbano, responsabilizando a EE.UU. de las consecuencias de esta escalada.

La Guardia Revolucionaria iraní afirmó este sábado que atacó posiciones de las fuerzas estadounidenses cerca del estrecho de Ormuz, lo que ha disparado las tensiones en la zona en medio de los esfuerzos para un acuerdo definitvo de paz. "La Armada de la Guardia Revolucionaria respondió a esta agresión atacando posiciones donde se encuentran desplegadas las fuerzas del Ejército terrorista de Estados Unidos", anunció el cuerpo militar de élite en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

La Guardia denunció que Washington violó el memorando de entendimiento firmado el pasado 17 de junio entre ambas partes para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz, tras lo que han entabado negociaciones para alcanzar un acuerdo definitivo de paz que incluya el programa nuclear iraní.

El Ejército estadounidense bombardeó el viernes por la noche instalaciones militares iraníes en la costa sur del país como represalia por el ataque del jueves de Teherán contra el buque mercante M/V Ever Lovely, con bandera de Singapur, mientras abandonaba el estrecho de Ormuz frente a la costa de Omán.

La Guardia Revolucionaria aseguró que la ofensiva iraní del jueves se debió a que el buque navegaba por una ruta no autorizada en el estrecho de Ormuz. "De acuerdo con la cláusula 5 del memorando de entendimiento de Islamabad, la organización y el control del tránsito en el estrecho de Ormuz corresponden a la República Islámica de Irán. Sin embargo, Estados Unidos intentó incumplir ese compromiso mediante diversas provocaciones, por lo que recibió la respuesta correspondiente", afirmó el cuerpo militar, que advirtió a EEUU de que en caso de una nueva agresión su respuesta "será más amplia".

Irán responsabiliza a EEUU

El Gobierno iraní ha responsabilizado a Estados Unidos del cruce de ataques ocurrido el viernes. El Ministerio de Exteriores iraní ha declarado la operación militar estadounidense de las últimas horas como una "flagrante violación por parte de Estados Unidos del Memorando de Entendimiento" firmado entre ambos países y aprovechado para denunciar también ataques simultáneos de Israel en Líbano.

El Ministerio de Relaciones Exteriores avisa que "la República Islámica de Irán defenderá la soberanía, la seguridad y los intereses nacionales del país con todas sus fuerzas" y que cualquier reacción armada por su parte es un "ataque defensivo".

"Evidentemente, la responsabilidad de las consecuencias de esta situación recae sobre el régimen estadounidense agresor e infractor del acuerdo, así como sobre las partes que de alguna manera sean cómplices de los actos de agresión estadounidenses contra Irán", añade el Ministerio.

En este sentido, dice que "se subraya la necesidad de que todos los países situados en la costa sur del Golfo Pérsico se adhieran al principio de buena vecindad y observen el principio fundamental del derecho internacional que prohíbe a los agresores utilizar su territorio e instalaciones para cometer actos de agresión contra la República Islámica de Irán", ha concluido el Ministerio iraní.

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