Red Bull planea una cumbre durante el GP de Austria para asegurar el futuro de Max Verstappen

La escudería austríaca aprovecharía que la próxima cita de la F1 tendrá lugar en la casa de Red Bull para reunirse con el tetracampeón mundial y tratar de convencerle de prolongar su relación en el tiempo.

El futuro de Max Verstappen es una de las grandes incógnitas que está planteando esta temporada 2026 de Fórmula 1. Desde su arranque, el neerlandés ha sido muy crítico con el nuevo reglamento y el piloto está viviendo un año de desencanto con la competición.

Unos resultados lejos de lo esperado para un piloto de la categoría de Max y un Red Bull que se está viendo superado por varios de los coches de las escuderías rivales, habrían empujado al tetracampeón mundial a plantearse un cambio de equipo.

Este fin de semana, además, será más especial que de costumbre para Verstappen, que correrá en la casa de Red Bull. El Gran Premio de Austria siempre es una cita marcada en el calendario para Max, que suma cuatro victorias allí. Más allá de esto, según apunta el medio neerlandés 'RacingNews365', los directivos de la escudería austríaca planearían realizar una cumbre durante el fin de semana para discutir el futuro de su estrella.

En estas reuniones también participarían miembros del entorno del piloto así como el propio Max y el equipo buscaría asegurar su continuidad en Milton Keynes. Por el momento, Verstappen no se pronuncia sobre su futuro: "Haré saber lo que ocurre cuando tengamos alguna novedad".

Sobre el rendimiento en pista, Red Bull ha prometido mejoras destacables en el RB22 para Austria, lo que favorecería un mejor rendimiento del piloto. Será un fin de semana importante para la competición y el futuro de Verstappen podría verse por fin resuelto. Sin embargo, por el momento, el neerlandés prefiere únicamente pronunciarse sobre lo estrictamente deportivo: "Es emocionante ver el tiempo por vuelta que conseguimos con las nuevas mejoras. Estamos ansiosos por ver lo que podemos lograr".

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