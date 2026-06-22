Guerra Rusia-Ucrania, en directo | Crimea suspende la venta de combustible tras el ataque de Ucrania que dejó 4 muertos

Entre crecientes tensiones diplomáticas después de que el presidente polaco, Karol Nawrocki, retirase la Orden del Águila Blanca a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski , muchos ucranianos y polacos instan a dejar atrás el doloroso pasado común y a centrarse en la situación actual, marcada por la amenaza rusa.

Los ataques de Ucrania contra Crimea dejaron 4 muertos y 28 heridos

"Lamentablemente, como resultado de los ataques de drones enemigos contra la península de Kerch [parte más oriental de Crimea] hay víctimas entre la población civil. Según la información de la que disponemos en estos momentos, cuatro personas han muerto y 28 han resultado heridas", escribió el líder de la Crimea bajo control ruso. Serguéi Axiónov. En Kerch se encuentra también el puente de 18 kilómetros que une la península al resto de Rusia.

En total, según fuentes sanitarias, 14 personas tuvieron que ser hospitalizadas, incluido dos niños que se encuentran en estado grave. Según el canal de Telegram del medio ruso Astra, los aparatos no tripulados ucranianos golpearon una refinería en el puerto de Kerch, donde se habría declarado un incendio. Además, fragmentos de un dron habrían alcanzado también un edificio de viviendas.

A su vez, una persona murió y otra resultó herida el domingo en el ataque con drones contra un transbordador que debía dirigirse a Crimea, según informaron las autoridades de la región rusa de Krasnodar, que también comunicaron un incendio en una terminal petrolera.