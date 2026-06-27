8º Gran Premio del año
F1 2026 hoy, en directo: Clasificación del Gran Premio de Austria de Fórmula 1
Siga en directo en laSexta.com la clasificación del Gran Premio Austria de Fórmula 1 de la temporada 2026.
ANTONELLI, PRIMER GOLPE EN LA MESA
Primer intento del italiano ya se pone a casi dos décimas de Norris. Inicia vuelta ahora Russell.
PRIMEROS TIEMPOS
Norris se pone al frente. Sainz, a una décima de Albon. Alonso delante de Stroll, aunque son los más lentos.
ARRANCA LA Q1
Salen a pista los Cadillac y Ocon. Temperaturas muy altas en Austria.
TODO LISTO EN AUTRIA
Cinco minutos para que dé comienzo la clasificación del Gran Premio de Austria desde el Red Bull Ring.
ASTON SIGUE DESAPARECIDA
Todo sigue igual en la marca de Silverstone. Última posición durante los Libres y no se espera mucho más hoy. Sigue la situación complicada en Aston Martin.
MERCEDES VUELVE A DOMINAR
Las flechas de plata han ocupado las primeras posiciones en los últimos Libres. Si bien es cierto que Hamilton les sigue de cerca, veremos si son capaces en el equipo Mercedes de llevarse un nuevo doblete.
MUY BUENAS TARDES
Regresa la Fórmula 1 y lo hace en un circuito que en los últimos años ha dado mucho espectáculo. Gran Premio de Austria. Hoy, la clasificación.