La Audiencia de Madrid estudiará a partir del 13 de julio los recursos contra el juez Peinado por el caso de Begoña Gómez

Los detalles Se deliberará sobre los recursos de la Fiscalía y las defensas contra la transformación de la causa para su enjuiciamiento por jurado popular y sobre el equivalente al procesamiento.

La Audiencia Provincial de Madrid comenzará a estudiar el 13 de julio los recursos de la Fiscalía y las defensas contra la decisión del juez Juan Carlos Peinado de juzgar a Begoña Gómez y Cristina Álvarez por un jurado popular. La sección 23 deliberará a puerta cerrada, aunque no necesariamente se tomará una decisión ese día. El caso involucra a la esposa del presidente del Gobierno, su asesora en Moncloa y al empresario Juan Carlos Barrabés, acusados de corrupción, tráfico de influencias, apropiación indebida y malversación. El fiscal solicita el sobreseimiento libre al considerar que los hechos no constituyen infracción penal. La deliberación no incluirá la impugnación de medidas cautelares impuestas a Gómez y Álvarez.

La Audiencia Provincial de Madrid empezará a estudiar el próximo 13 de julio los recursos interpuestos por la Fiscalía y las defensas contra la resolución del juez Juan Carlos Peinado que propuso juzgar a Begoña Gómez y su decisión de que el caso se juzgue por un jurado popular.

La sección 23 de la Audiencia madrileña ha señalado ese día la deliberación a puerta cerrada sobre esos recursos, aunque fuentes jurídicas han confirmado a laSexta que no tiene por qué tomarse una decisión ese mismo día.

Será la sección en pleno la que tome una decisión sobre dos cuestiones esenciales en este caso en el que se acusa a la esposa del presidente del Gobierno y a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, de los delitos de corrupción en los negocios, tráfico de influencias, apropiación indebida y malversación. También está imputado el empresario Juan Carlos Barrabés por los delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias.

En la sesión se analizarán los recursos de la Fiscalía y de las defensas que se oponen a un juicio con jurado. La Audiencia Provincial ya anuló hace meses la transformación de la causa al procedimiento del jurado, al considerar que Peinado no había reunido "indicios concluyentes y consistentes". Con posterioridad, el juez dictó una nueva resolución que será evaluada por la Audiencia el 13 de julio.

El fiscal solicita que se acuerde el sobreseimiento libre para todos los investigados al entender que los hechos que se les atribuyen no son "constitutivos de infracción penal".

La deliberación del 13 de julio no incluirá la solicitud de las defensas para que se impugnen las medidas cautelares impuestas a Gómez y a Álvarez a instancias de la organización ultracatólica Hazte Oír, y que establecen la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y comparecencias quincenales en el juzgado.

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