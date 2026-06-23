Guerra en Irán, en directo | Irán y EEUU avanzan hacia un acuerdo con alivio de sanciones y la liberación de 12.000 millones de dólares

Israel asegura que mantendrá tropas en Líbano "mientras Hizbulá exista" y exige su "desmantelamiento" El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, ha asegurado este martes que las tropas israelíes desplegadas en Líbano en el marco de una nueva invasión del país desde principios de marzo no se retirarán del país vecino "mientras Hizbulá exista", en medio de las presiones sobre el Gobierno israelí por su ofensiva tras la firma del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán. "No pasará. No habrá una retirada israelí de la zona de seguridad en Líbano, incluido el castillo de Beaufort, mientras Hizbulá exista en Líbano", ha manifestado el ministro en declaraciones a la emisora Army Radio, en las que ha incidido en que el grupo "es una organización terrorista" que "debe ser desmantelada" y "No ser parte del Gobierno de Líbano". Así, ha reseñado que la formación chií "no debe contar con fuerza militar o capacidad para amenazar al Estado de Israel", antes de puntualizar que "solo en ese caso será posible discutir nuevos acuerdos de seguridad". Smotrich ha ahondado por ello en que Hizbulá debe ser "desmantelado", y no solo "desarmado". "No solo debe perder las armas, sino también su poder político en Líbano", ha zanjado. Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Trump insiste en que Estados Unidos tiene el "control total" del estrecho de Ormuz El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que su país tiene el "control total" sobre el estrecho de Ormuz, pese a la confusión que rodea actualmente la situación en el paso marítimo, después de que Teherán asegurara que lo ha vuelto a cerrar por los bombardeos israelíes sobre objetivos de la milicia Hizbulá en suelo libanés. "Tenemos el control total del estrecho; contamos con una armada capaz de imponer un bloqueo. Creo que nuestro bloqueo tuvo más impacto que lanzar bombas", dijo Trump, en un acto celebrado el lunes en la Casa Blanca, después de que el sábado Irán anunciara el cierre de Ormuz tras otra jornada de violencia en el sur de el Líbano. Las declaraciones de Trump han estado en línea con lo dicho en las últimas horas por representantes de su Gobierno, entre ellos su vicepresidente, JD Vance, quien aseguró en Suiza, donde participó en las negociaciones con Irán, que los mercantes siguen empleando rutas para navegar a través del estrecho. EFE Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

El brent cotiza estable en los 77 dólares, mientras avanzan las negociaciones entre Irán y Estados Unidos El precio del barril de petróleo brent para entrega en agosto cotiza con leves caídas del 0,33 % este martes y se mantiene en los 77 dólares, mientras avanzan las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para alcanzar un acuerdo de paz duradero. A las 7:00h de la mañana el brent, el crudo de referencia de Europa, baja ese 0,33 %, hasta los 77,66 dólares el barril en el mercado de futuros de Londres. El crudo cerró la víspera con un descenso superior al 3 % después de que Estados Unidos emitiese una licencia general que autoriza por 60 días la venta de crudo iraní. Una decisión tomada tras los avances en las conversaciones de paz en Suiza entre ambos países y el compromiso de Teherán de garantizar el tráfico por el estrecho de Ormuz. EFE Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

EEUU levanta las sanciones contra el crudo y los petroquímicos iraníes durante dos meses Estados Unidos ha emitido este lunes una "autorización para la producción, entrega y venta de petróleo crudo, productos petroquímicos y productos derivados del petróleo de origen iraní" por dos meses, levantando así una larga lista de sanciones en el marco de sus negociaciones con Irán mediadas por Pakistán y Qatar. Tras enumerar más de una decena de documentos sancionadores contra Irán, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), dependiente del Departamento del Tesoro, ha indicado que "todas las transacciones prohibidas" en los mismos "que sean habituales y necesarias para la producción, venta, entrega o descarga de petróleo crudo, productos petroquímicos o productos derivados del petróleo de origen iraní (...) quedan autorizadas hasta las 0:01h (hora de la costa este estadounidense, las 6:01h en la España peninsular y Baleares) del 21 de agosto de 2026". Entre las operaciones permitidas durante esos casi dos meses estarían "las transacciones que involucren buques bloqueados" en virtud de las restricciones que suspende esta "Licencia General X", así como la "importación a Estados Unidos de crudo" y petroquímicos iraníes. Por otro lado, el documento establece que "todo pago de fondos adeudados a Irán, al Gobierno de Irán o a cualquier persona bloqueada para la compra" de estas materias "podrá efectuarse en dólares estadounidenses". El levantamiento de sanciones llega tras la finalización en la madrugada de este lunes de la primera ronda de negociaciones entre Irán y Estados Unidos mediada por Qatar y Pakistán. Europa Press Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Los iraníes Qalibaf y Araqchí abordan en Omán la futura gestión del estrecho de Ormuz El presidente del Parlamento y principal negociador de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, y su ministro de Exteriores, Abás Araqchí, abordaron el lunes en Omán la futura gestión del estrecho de Ormuz, del que ambos países son ribereños, informaron este martes medios oficiales omaníes. Qalibaf y Araqchí fueron recibidos la noche del lunes en Mascate por el ministro de Exteriores omaní, Badr al Busaidi, quien calificó de "constructivas" sus conversaciones sobre la navegación en Ormuz, por donde pasa una quinta parte de las exportaciones mundiales de petróleo y gas. "Mantuvimos conversaciones constructivas sobre el reciente memorando de entendimiento entre Irán y Estados Unidos, en particular sobre el párrafo relativo al estrecho de Ormuz", dijo Al Busaidi en su cuenta oficial en X. Señaló que ambas partes reafirmaron su "compromiso con el derecho internacional y el libre tránsito seguro" por esa vital vía marítima. Qalibaf y Araqchí visitaron Mascate tras participar en las negociaciones de alto nivel en Suiza con representantes de EE.UU, en presencia de los mediadores cataríes y pakistaníes, para la puesta en marcha del memorando de entendimiento firmado la semana pasada para poner fin a la guerra en el golfo Pérsico. EFE Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Marco Rubio inicia este martes una gira por EAU, Kuwait y Bahréin El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, inicia este martes una gira de dos días por Oriente Próximo, que le llevará a Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Bahréin, con cuyas autoridades tiene previsto abordar el acuerdo preliminar alcanzado la semana pasada con Irán para el cese de hostilidades desatadas en la zona a finales de febrero. El portavoz del Departamento, Tommy Pigott, ha anunciado en un breve comunicado que Rubio estará en estos tres países del 23 al 25 de junio, como parte de un viaje en el que "abordará diversas prioridades regionales, entre ellas el memorando de entendimiento con Irán, los esfuerzos para garantizar el tránsito seguro y libre por el estrecho de Ormuz y la importancia de la paz y la estabilidad en la región". Por otra parte, ha agregado Pigott, el jefe de la diplomacia estadounidense tiene previsto un encuentro en Bahréin con el Consejo de Cooperación del Golfo para "tratar las prioridades comunes en la región". La gira de Rubio coincide con una visita de Estado que realizará este martes el presidente iraní, Masud Pezeshkian, a Pakistán, a invitación del primer ministro de este país, Shehbaz Sharif, para abordar precisamente el preacuerdo con Estados Unidos. Europa Press Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

El presidente iraní pide a EEUU cumplir las obligaciones acordadas en las negociaciones El presidente iraní, Masud Pezeshkian, pidió este martes a Estados Unidos un "pleno compromiso con las obligaciones acordadas" en el marco de las negociaciones celebradas el domingo en Suiza y del memorando de entendimiento suscrito por ambas partes, y advirtió de que las declaraciones ajenas al texto pactado no contribuyen al avance de las conversaciones. "La eficacia de las conversaciones depende del pleno compromiso con las obligaciones acordadas y de su aplicación precisa", afirmó Pezeshkian en la red social X. El mandatario añadió que el avance del proceso será evaluado en función del grado de cumplimiento práctico de las responsabilidades asumidas por las partes. "Las declaraciones que se formulen fuera del texto acordado no ayudan al avance de las negociaciones", señaló. Aunque no precisó a qué afirmaciones se refería, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha realizado varias declaraciones en las últimas horas que han sido cuestionadas por las autoridades iraníes. EFE Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

El primer ministro de Qatar lamenta que "no es la primera vez" que Netanyahu "genera una escalada regional" El primer ministro y ministro de Exteriores de Qatar, Mohamed bin Abdulrahman al Thani, ha criticado al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmando que, "lamentablemente, no es la primera vez que genera una escalada en la región", apuntando a las campañas militares bajo sus mandatos en Líbano, Siria y la Franja de Gaza. "Lamentablemente, no es la primera vez que el primer ministro israelí genera una escalada en la región, mediante la continua ocupación y expansión en territorios libaneses y sirios, y la negativa a comprometerse con la retirada de la Franja de Gaza o a cumplir con las obligaciones derivadas de los acuerdos", ha afirmado Al Thani en una entrevista con la cadena panárabe Al Jazeera, apenas un día después de que Netanyahu presumiera de haber creado "zonas de seguridad" en Gaza, Siria y Líbano. Al hilo, el mandatario qatarí ha subrayado que la prioridad de su país es "el respeto a la soberanía de los Estados, la desescalada y el esfuerzo máximo por contener estos conflictos, de manera que se restablezca la estabilidad en la región y se evite un mayor sufrimiento a sus pueblos". "El Estado de Qatar aspira a una visión unificada del Golfo y a un nuevo marco de seguridad regional que garantice la estabilidad y prevenga la recurrencia de crisis", ha subrayado, antes de reivindicar que, "sin embargo, la plena estabilidad en la región no se puede lograr sin una solución justa para la causa palestina, el fin del sufrimiento del pueblo palestino y el reconocimiento de su derecho a establecer un Estado soberano e independiente". Europa Press Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

China pide mantener los diálogos de paz entre EEUU e Irán a pesar de posibles retrocesos El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, instó a mantener las negociaciones de paz entre EEUU e Irán a pesar de los posibles retrocesos, durante una reunión con el jefe de seguridad de Egipto, Youssef Alaa El-Deen, en la India. "El Memorando de Entendimiento firmado entre Estados Unidos e Irán —en el que se comprometieron a respetar la soberanía y la integridad territorial mutuas, a abstenerse de emprender acciones militares y a evitar injerencias en los asuntos internos del otro— envió una señal positiva al mundo que debe ser defendida y aplicada conjuntamente", afirmó Wang, de acuerdo con un comunicado de este martes del Ministerio de Exteriores de China. El canciller pidió mantener los diálogos para poner fin a la guerra en Oriente Medio, a pesar de que es "poco probable" que el proceso transcurra sin retrocesos. EFE Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo