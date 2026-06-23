Ahora

Contra Uzbekistán

La brutal reacción de Edu Aguirre al primer gol de Cristiano Ronaldo en el Mundial

El delantero portugués inauguró el marcador en el encuentro entre Portugal y Uzbekistán de la segunda jornada del Mundial.

Edu

Cristiano Ronaldo ya está aquí. Tras los goles de Leo Messi, de Kylian Mbappé y de Erling Haaland, sólo faltaba él. Y ante Uzbekistán inauguró su casillero de goles. Su estreno en este Mundial.

Y ya son seis los campeonatos del mundo en los que ha marcado Cristiano. Un récord absolutamente increíble.

La reacción de Edu Aguirre en el 'live' de 'El Chiringuito' fue brutal: se volvió completamente loco con el gol del 7 de Portugal.

"No se duda del mejor de la historia, no se duda. Se le estaba esperando. La primera y para dentro. Es el mejor del mundo dentro del área, tiene el gol en la sangre", celebraba Edu.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. El futuro de Ábalos y Koldo en prisión: el exministro no saldrá hasta mayo de 2042 y su exasesor podría tener permisos a finales de agosto de 2029
  2. La UCO relaciona al PNV con el caso Leire por el rescate de Tubos Reunidos: la trama mantuvo una reunión con Ortuzar
  3. Zapatero pone en duda la validez las pruebas origen del caso Plus Ultra y habla de una posible "nulidad" del caso
  4. Un incendio obliga a desalojar la Torre Moeve (Cuatro Torres), el segundo rascacielos más alto de Madrid
  5. Primera ola de calor del verano: este martes podría convertirse en el 23 de junio más caluroso de la historia
  6. El atestado policial califica la agresión a una docente en la manifestación en Valencia como una "caída accidental"