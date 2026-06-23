La brutal reacción de Edu Aguirre al primer gol de Cristiano Ronaldo en el Mundial

El delantero portugués inauguró el marcador en el encuentro entre Portugal y Uzbekistán de la segunda jornada del Mundial.

Cristiano Ronaldo ya está aquí. Tras los goles de Leo Messi, de Kylian Mbappé y de Erling Haaland, sólo faltaba él. Y ante Uzbekistán inauguró su casillero de goles. Su estreno en este Mundial.

Y ya son seis los campeonatos del mundo en los que ha marcado Cristiano. Un récord absolutamente increíble.

La reacción de Edu Aguirre en el 'live' de 'El Chiringuito' fue brutal: se volvió completamente loco con el gol del 7 de Portugal.

"No se duda del mejor de la historia, no se duda. Se le estaba esperando. La primera y para dentro. Es el mejor del mundo dentro del área, tiene el gol en la sangre", celebraba Edu.

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