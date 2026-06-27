Ofrecer falsos alquileres temporales, la indignante estrategia que siguen algunos caseros para "evitar la regulación"

¿Por qué es importante? Javier Gil, autor de 'Generación Inquilina' e investigador del CSIC, denuncia que "el uso fraudulento de estas medidas reducen la oferta de vivienda asequible y hace que suban los precios".

Ángel, tras un desahucio y vivir en una habitación con su hija, encontró un piso de alquiler esperando un contrato estable. Sin embargo, descubrió que era un contrato turístico temporal, y al intentar renovarlo, le pidieron que abandonara el inmueble. Esto refleja una estrategia de algunos propietarios de ofrecer contratos temporales para evitar regulaciones, según Javier Gil, autor de 'Generación Inquilina'. Los movimientos de vivienda exigen regulación para que estos contratos requieran justificación de temporalidad y se conviertan en permanentes si se renuevan repetidamente. A pesar de propuestas en el Congreso, no hay avances en la regulación.

Después de un desahucio y de vivir en una habitación con su hija en un piso compartido, Ángel encontró por fin un piso de alquiler. "Yo lo que pensaba es que iba a firmar un contrato estable de larga duración", cuenta.

Sin embargo, no fue así y tampoco le avisaron: "Intentaron esconderlo", denuncia el hombre, quien expresa que "lamentablemente" se dio cuenta de que se trataba de "un contrato temporal turístico". Ha sido a la hora de renovar cuando han empezado los problemas. "Me dijeron que tenía que abandonar el inmueble", critica Ángel.

Lamentablemente, esto forma parte de la estrategia de algunos propietarios: ofrecer contratos de alquiler temporales aunque no lo sean. Esto, tal y como señala Javier Gil, autor de 'Generación Inquilina' e investigador del CSIC, "hace que los caseros e inversores puedan evitar esa regulación al alquilarlos bajo formato de alquileres de temporada". "Tenemos que acabar con el uso fraudulento de estas medidas que reducen la oferta de vivienda asequible y hace que suban los precios", denuncia el investigador.

Para los movimientos de vivienda, se trata de una medida que es imprescindible regular: "Que quede claro que esos contratos para ser temporales necesitan una causa que motive esa temporalidad, que si se van prorrogando uno tras otro entonces se convierten en permanentes y en indefinidos, y que, además, las condiciones tienen que ser las mismas que las del Alquiler permanente", manifiesta Fernando de los Santos, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid.

Precisamente, se han cumplido dos años desde que su propuesta, que entró de la mano de Sumar y ERC, está en el Congreso. Sin embargo, ahí sigue parada y sin fecha de avance ni respuesta para los abusos que denuncian los sindicatos. "En el Congreso no nos están dando las soluciones que necesitamos", lamenta Fernando de los Santos.

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