Mercado de fichajes F1 2027: parrilla, fichajes, rumores y futuro de Fernando Alonso y Carlos Sainz

'The Race': así sería la parrilla de F1 2027 con la posible marcha de Verstappen y otros movimientos

Muchos de los pilotos de la parrilla deberán resolver su futuro en los próximos meses, ya que finalizan sus contratos con sus actuales equipos.

Los pilotos de Fórmula 1, además de tener que lidiar con los problemas generados por el nuevo reglamento, las ayudas del sistema ADUO y el rendimiento de sus monoplazas, deben gestionar su futuro de cara a la siguiente temporada.

Algunos de los corredores cuentan con contrato multianual, por lo que no deberán negociar su permanencia o fichaje hasta el verano de 2027 en adelante. Sin embargo, nombres como Fernando Alonso, Kimi Antonelli, Carlos Sainz, Franco Colapinto, Isack Hadjar, Lance Stroll y muchos más deberán negociar lo antes posible.

Equipos como Cadillac, Aston Martin, Williams, Haas o Racing Bulls deberán sentarse a negociar durante el próximo parón, debido a que sus pilotos se encuentran en su último año de contrato o les queda un único año para salir de la escudería.

En cambio, otras escuderías como McLaren, Ferrari o Mercedes, que están a la cabeza de la clasificación, tienen a sus pilotos renovados hasta 2027 y 2028, incluso más años en el caso del reciente acuerdo de Charles Leclerc con los de Maranello.

El único fichaje ya confirmado que debutará como novato la temporada siguiente es Nikola Tsolov, piloto búlgaro de Fórmula 2, que proviene de la agencia de representación de Alonso y ha destacado en la segunda categoría a pesar de ser el primer año que compite en ella.

Alonso y Sainz

Dos de los nombres más repetidos en cuanto a rumores de retirada o salida de sus equipos son Fernando Alonso y Carlos Sainz. En el caso del bicampeón del mundo, este acaba de cumplir 44 años, siendo el piloto más mayor de la competición, y los múltiples problemas que arrastra Aston Martin podrían hacer que se decante por la retirada definitiva.

Sin embargo, existe la posibilidad de que continúe un año más en busca de su tercer título de la mano de Adrian Newey. Aunque, Alpine y Flavio Briatore también están llamando a su puerta.

Por parte de Sainz, el madrileño no termina de ver un futuro exitoso en Williams, y muchos son los rumores que le sitúan en equipos como Audi o Red Bull (si Max Verstappen sale). En cualquier circunstancia, ambos deberán reunirse para decidir qué alternativa tomar para 2027.

Verstappen y Antonelli, los más cotizados

Otros dos pilotos con los que cualquier equipo querría contar en su coche son Max Verstappen y Kimi Antonelli. El tetracampeón del mundo y el actual líder de la clasificación afrontan una gran decisión, aunque en el caso del joven piloto deberá decidir pronto si continúa con Mercedes, lo cual es lo más probable.

Red Bull lo tiene complicado para mantener al neerlandés en sus filas. A pesar de su fidelidad a los austriacos, los malos resultados recientes podrían provocar que Max active la cláusula de salida en busca de volver a levantar un título de F1.

¿Seguirá Hamilton de rojo?

El último piloto que más expectativas genera de cara a su futuro es Lewis Hamilton. El heptacampeón del mundo ha pasado de vivir el peor año de su carrera como piloto a volver a ganar una carrera en sus dos años como piloto de Ferrari.

Pese a ello, el británico está a punto de terminar su vinculación con los de Maranello, por lo que debe decidir si continúa con ellos o se marcha en busca de otra oportunidad. Una decisión que se determinará dependiendo de los resultados que obtenga en las siguientes carreras.

Contratos de cada piloto de F1

McLaren: Oscar Piastri (2028) / Lando Norris (2027)

Mercedes: George Russell (2027) / Kimi Antonelli (2026)

Red Bull: Max Verstappen (2028) / Isack Hadjar (2026)

Ferrari: Charles Leclerc (2030+) / Lewis Hamilton (2027)

Williams: Alex Albon (2026+) / Carlos Sainz (2026)

Racing Bulls: Liam Lawson (2026) / Arvin Lindblad (2026)

Aston Martin: Fernando Alonso (2026) / Lance Stroll (2026)

Haas: Oliver Bearman (2026) / Esteban Ocon (2026)

Audi: Nico Hülkenberg (multianual) / Gabriel Bortoleto (multianual)

Alpine: Pierre Gasly (2028) / Franco Colapinto (2026)

Cadillac: Sergio 'Checo' Pérez (2027) / Valtteri Bottas (2027)

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