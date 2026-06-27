Los audios de Page en el Comité Federal del PSOE: "Falta autocrítica. No hay que tener miedo a ir a elecciones"

El presidente de Castilla la Mancha, Emiliano García-Page (i), conversa con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa (d), a su llegada a la reunión del Comité Federal del Partido.

¿Por qué es importante? laSexta ha tenido acceso a la intervención a puerta cerrada del manchego, en la que ha reiterado, dirigiéndose a Pedro Sánchez, que es "el momento más grave para el PSOE" que ha conocido en su historia reciente.

Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, ha instado al PSOE a realizar una autocrítica genuina, sugiriendo un adelanto electoral o una cuestión de confianza. Durante el Comité Federal socialista, criticó la falta de mención de Pedro Sánchez a las derrotas autonómicas recientes y señaló que los resultados negativos están vinculados a la gestión del gobierno y la dirección federal. También abordó la corrupción en el partido, subrayando que la reacción ha sido contradictoria y que la gente percibe responsabilidad en no prevenirla. García-Page enfatizó la necesidad de preocuparse por la corrupción interna más que compararse con el PP.

Emiliano García-Page ha asegurado que en el PSOE hace falta "autocrítica de verdad". El presidente de Castilla La-Mancha ha vuelto a pedir ante sus compañeros un adelanto electoral o someterse a una cuestión de confianza en una intervención en el Comité Federal de los socialistas celebrado este sábado, recalcando que "no hay que tener miedo a ir a elecciones".

laSexta ha tenido acceso al audio de la intervención a puerta cerrada del mandatario manchego durante el Comité Federal socialista. Una en la que ha comenzado cargando por la "ausencia casi absoluta de autocrítica" después de que Pedro Sánchez no haya hecho referencia durante su discurso a las derrotas autonómicas sufridas durante los últimos comicios en Extremadura, Castilla y León, Aragón y Andalucía.

"Ni una sola palabra para los procesos electorales autonómicos que llevamos este año. Ni una sola. La dirección federal ni la política nacional han tenido nada que ver con los resultados. ¿De verdad creemos que podemos hacer este debate así? A lo mejor ni los compañeros que se han presentado a las elecciones comparten mi criterio, pero es que yo sigo pensando en España", ha afirmado.

Porque, pese a reconocer ese buen momento económico y de avances sociales, "el 95% de la gente está pendiente de otra cosa y una tensión que tiene raíz política y de la que no somos ajenos", en una frase que ha interpelado directamente a Pedro Sánchez: "Yo creo que una parte importante de los resultados ya lo fueron de las autonómicas y municipales en el 23. Pero una parte mayoritaria tiene que ver con la gestión vuestra, con la del Gobierno y la de la dirección federal. Por eso no voy abstenerme de volverlo a comentar".

"No me importa ni que me tilde parte de la dirección de 'soy un Pepito Grillo o un verso suelto'. Creo que falta autocrítica. Te lo he venido diciendo a todos estos años (en referencia a Sánchez), autocrítica de verdad. Y creo sinceramente que lo planteé hace un año y hoy me da la impresión de que la cosa ha ido mucho peor. Creo que hay que seguir. Hay que seguir ganando. Es decir, que no hay que tener miedo a ir a las elecciones", ha proseguido.

En esa falta de autocrítica, Page ha cuestionado al presidente del Gobierno si de verdad cree "que lo que está pasando no tiene nada que ver con nosotros": "Pensamos que todo es un auge de la ultraderecha mundial. Unos suben cuando otros bajan. Lo que hacen unos afecta a lo que hacen los contrarios. Así nos ha pasado cuando el filtro de las redes. De manera que yo creo que preferiría sinceramente que se pudieran anticipar las elecciones. Yo creo que este es el momento más grave para el Partido Socialista que yo he conocido de nuestra historia reciente, al menos en lo que a la credibilidad".

Justo en ese momento se ha escuchado un murmullo al que rápidamente ha reaccionado el presidente manchego: "Tengo algún derecho a poder decir algo, ¿eh?".

El tema de la corrupción

Tras abordar la falta de autocrítica, García-Page también ha enfatizado los casos de corrupción que envuelven al partido: "Yo no culpabilizaba a nadie de la corrupción, salvo a los corruptos. Son los únicos. Pero creo que es bastante normal pensar que la gente nos responsabiliza o de no haberlo evitado o de no haberlo prevenido o en todo caso de connivencia".

"¿Podemos hablar de la del PP? Claro, por supuesto, todo lo que queramos. Yo no aspiro a qué hacemos con el PP ni aspiro simplemente a que nos establezcan una comparación y quedemos por debajo que ellos. Creo que eso es bastante esquelético. Yo lo que me gustaría es que nos preocupe la nuestra, porque la de ellos hasta nos puede dar votos. De hecho, nos lo ha dado en el pasado. Nos tiene que preocupar la que arranca nuestra organización y distingo los casos que tienen que ver con la familia", ha añadido.

Porque el manchego no comparte ese discurso de Pedro Sánchez de que han reaccionado ante los casos de corrupción: "Yo no comparto que eso haya sido así. Puede parecerlo o podemos mantenernos en el argumentario. Pero a mí me parece que aquí, ante los muchos casos, ha habido demasiadas teorías, demasiadas reacciones y todas muy contradictorias. En algunos casos, mucho antes de poder apelar a la presunción de inocencia, ya hemos tomado decisiones sin ningún tipo de procesamiento de imputación".

Ante ello, ha hecho énfasis en que se ha puesto "la mano en el fuego" por uno "24 horas antes de lanzar calificativos de todo tipo" o que se han apoyado informes de la UCO y también se han rechazado: "Yo lo que veo es una reacción muy contradictoria, muy conflictiva. Incluso hemos pasado de más o menos a hablar de lo ejemplar de algunos de nuestros militantes, no digamos este tal Koldo o incluso de esta que ahora se llama Antoñita la Fantástica".

"Alguien tiene que saber más de lo que sabemos, De lo que sé yo, desde luego. Y hoy me gustaría poder tener una cierta tranquilidad de que, al menos a la organización no nos van a imputar. Y he defendido fuera y lo defiendo aquí, que yo no pienso que puede haber financiación ilegal", ha esgrimido.

"Mantener ahora la equidistancia como si hubiera sido cualquier militante, cuando realmente estábamos hablando de los máximos dirigentes de la organización, del núcleo duro, de dos secretarios de organización. Podemos minimizarlo, pero no lo va a hacer la gente y podemos no hacernos preguntas, pero no va a dejar de hacérselas a la gente", ha concluido.

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