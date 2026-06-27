El mensaje de esperanza de Fernando Alonso: "No estamos tan lejos"

Honda se rinde ante Fernando Alonso: "Es uno de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1"

El piloto asturiano lanza un mensaje de calma y confianza en la evolución de su Aston Martin tras caer en Q1 en el GP de Austria.

La clasificación del Gran Premio de Austria ha dejado un sabor de boca agridulce en el garaje de Aston Martin. Fernando Alonso saldrá desde la 21ª posición, un resultado que, sobre el papel, invita al drama, pero que dentro del equipo se lee con una perspectiva muy diferente.

Alonso lo dio todo en su último intento de la Q1, pero no fue suficiente para cortar la línea de la salvación. A pesar del golpe que supone verse tan atrás en la parrilla de salida del domingo, el bicampeón del mundo no tardó en enfriar los ánimos de los más pesimistas.

"No es lo que queríamos, pero no estamos tan lejos. Nos estamos acercando", señaló Alonso por radio con un tono bastante apaciguador tras el final de su 'qualy'. Esas palabras reflejan la realidad actual de un equipo que se encuentra en pleno proceso de asimilación de su situación.

Sin embargo, la realidad es que Aston Martin está muy, muy lejos de poder soñar por pasar el corte de la Q1. Cadillac se aleja, Alonso ha quedado a 9 décimas de Bottas. Es imposible competir, aunque Aston Martin sigue confiando en las actualizaciones que llegarán tras el verano.