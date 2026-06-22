Messi, una de cal y otra de arena: de uno de los peores penaltis de su carrera a ser el máximo goleador de los Mundiales

El argentino, que con un 'doblete' ha superado los 16 tantos de Miroslav Klose, erró una pena máxima cuando apenas se habían consumido ocho minutos de encuentro.

Argentina ya se encuentra virtualmente clasificada para dieciseisavos de final del Mundial tras vencer por la mínima a Austria en la tarde de este lunes.

Y lo ha hecho, como no podía ser de otra forma, con dos goles de Leo Messi, que tras su hat-trick ante Argelia y sus tantos frente al cuadro austriaco, ha agrandado aún más su leyenda.

El '10' ya es el máximo anotador de la historia de los Mundiales con 18 dianas, dos más que el alemán Miroslav Klose.

Eso sí, el encuentro no empezó de la mejor manera para el punta del Inter Miami. Después de que el VAR mandase al árbitro a revisar un penalti sobre Lautaro Martínez, Messi erró la pena máxima en el 8' en uno de los peores lanzamientos que se le recuerdan al argentino desde los once metros.

Disparo flojo a la izquierda del guardameta austriaco que no necesitó ni tocar un balón que se fue directamente por la línea de fondo.

De hecho, Messi también se ha convertido en el futbolista que más penaltis ha lanzado en la historia del Mundial con siete (cuatro anotados y tres fallados).

Treinta minutos después, en una jugada archiconocida en Leo, el ex de Barça y PSG adelantó a la albiceleste con un tanto muy similar al que marcó en 2017 en el Santiago Bernabéu para dar la victoria a los azulgranas. Muchos recordarán aquella mítica celebración mostrando su camiseta a la grada.

El encuentro se fue con 1-0 al descanso y en el descuento de una segunda parte de poco fútbol, escasas ocasiones y tensión creciente, Leo Messi puso el 2-0 en el luminoso después de que Julián Álvarez fallara un mano a mano.