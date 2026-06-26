Aprilia asegura que Pecco Bagnaia quiere revancha con Ducati: "En él hay una cuestión de redención"

Massimo Rivola ha desvelado que el bicampeón cuenta con cierto rencor hacia su ya ex equipo, y se siente orgulloso de que les haya elegido a ellos teniendo una oferta mayor por parte de otros.

Pecco Bagnaia ya es piloto de Aprilia. Tras ocho años corriendo para Ducati, el piloto turinés marcha rumbo a Noale con el objetivo de volver a ser campeón de MotoGP. Aunque con los de Borgo Panigale tenía opciones de conseguir otro título, el sufrimiento del año pasado y algunos episodios han decantado su salida.

En Aprilia han celebrado con entusiasmo el fichaje del italiano, el cual formará dupla con Marco Bezzecchi, asegurando que Pecco cuenta en su interior con ganas de "revancha". "Creo que, si nos ha elegido, es porque piensa que puede vencer a quien, no digo que lo haya despreciado, pero sí ha preferido a otros pilotos a pesar de que Pecco sea el piloto que les devolvió el título mundial", explica Massimo Rivola, CEO de Aprilia.

En declaraciones recogidas por 'Motorsport', Rivola ha añadido que, incluso, Bagnaia rechazó un salario más alto por parte de otros equipos. "Renunció además a un salario más alto que le ofrecían los japoneses. Así que bienvenido sea, será una oportunidad para nosotros, no tengo ninguna duda de que la aprovecharemos a lo grande", añade el directivo.

Para Rivola, la llegada de Bagnaia es "una oportunidad", debido a que cuentan con un bicampeón, el cual les da un estímulo. "Que entrene todos los días con Marco es también una señal de la confianza que tiene en nosotros", apunta el jefe de Noale.

Bagnaia dio la espalda a otro equipo

Además de aplaudir la confianza de Pecco por ellos, desde Aprilia han desvelado que el bicampeón del mundo contaba con una oferta de Yamaha. En concreto, los japoneses querían contar con el italiano en sus filas para 2027, aportando hasta 10 millones más por año de lo que le ofrecían en Noale.

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