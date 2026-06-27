Alarma en España: los dos jugadores que podrían perderse lo que queda de Mundial

Dos jugadores importantes del combinado nacional termiaron el encuentro ante Uruguay con evidentes molestias físicas. Ambos pueden haber dicho 'adiós' a lo que queda de torneo.

Hay muy malas noticas en España. 'La Roja' podría haber perdido a dos jugadores improtantes de ataque en el encuentro ante Uruguay de cara a lo que queda de Mundial.

Lo pero es que ambos ocupan la misma demarcación y eso podría obligar a Luis de la Fuente a tener que utilizar un jugador que no juega en esa posición para suplir ambas bajas. Las lesiones aún no están confirmadas pero las imágenes que dejaron Yeremy Pino y Nico Williams no generan buenas sensaciones.

El extremo del Crystal Palace, tras una mala caída, mostró evidentes signos de dolor en su hombro izquierdo. De hecho, tuvo que ser atendido y jugó algunos minutos con el brazo inmovilizado.

Nico Williams abandonó el estadio con una más que notable cojera fruto de una durísima patada del jugador uruguayo De La Cruz, que debió ver la tarjeta roja.

No se conocen de manera oficial que exista lesión o que, tanto Nico como Yeremy, vayan a perderse partidos del Mundial. Sin embargo, por muy leve que sea la dolencia, da la sensación de que es difícil que formen parte de la convocatoria el próximo jueves en dieciseisavos.