El duro accidente de Verstappen que puso patas arriba la clasificación en Austria

El neerlandés, en la última vuelta de la 'Q3' se fue contra las protecciones originando un caos de resultados tremendo que generó mucha incertidumbre entre los pilotos.

Con el tiempo ya cumplido, y con algunos pilotos terminando la última vuelta, Charles Leclerc y Lewis Hamilton celebraban un 1-2 de Ferrari en la clasificación del Gran Premio de Austria. Sin embargo, apareció George Russel.

El británico firmó el tiempo que le colocó por delante de los pilotos de la escudería del 'Cavallino Rampante'. No obstante, lo hizo cuando Max Verstappen acababa de sufrir un accidente en su último intento por conseguir un buen resultado en la 'qualy' de Sachsenring.

Russel celebró la 'pole' y la FIA anuló todos los tiempos de los pilotos que se encontraban en pista en el momento del impacto. Sin embargo, no consideró como investigable el tiempo de George Russel por lo que el de Mercedes se alza con la 'pole' de cara a la carrera del domingo.

El líder del Mundial, Kimi Antonelli, saldrá desde la cuarta plaza por detrás de los Ferrari. Todo en una clasificación en la que Fernando Alonso marcó en 21º tiempo quedando eliminado en 'Q1'. Sainz, también muy limitado con el coche, firmó el decimoséptimo mejor tiempo.

Una sesión muy complicada para los españoles que parece que tendrá una carrera dura durante la jornada de domingo. Antes en la 'qualy', la polémica situación ha coronado a Russel con la 'pole' mientras el coche de Max Verstappen estaba recién estrellado contra las protecciones. Algo muy extraño.