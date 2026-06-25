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El Congreso aprueba con el voto de Junts la moción del PP que insta a Sánchez a someterse a una cuestión de confianza

Los detalles El texto de los 'populares', en el que se insta al presidente a dimitir si no gana la votación, ha recibido el apoyo de Vox y Junts.

El hemiciclo del Congreso de los Diputados, en una imagen de archivo. El hemiciclo del Congreso de los Diputados, en una imagen de archivo. Fernando Villar - EFE
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El pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves una moción del Partido Popular en la que se insta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a someterse a una cuestión de confianza y, posteriormente, dimitir si la pierde. El PP ha sacado adelante el texto con los 178 votos de Vox, Junts y UPN. En contra están los 171 de PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, el PNV, Podemos y BNG.

El texto reza que "en el caso de que decida no convocar elecciones, insta al presidente del Gobierno español a considerar la oportunidad de plantear una cuestión de confianza, de conformidad con la prerrogativa que le confiere la Constitución". Pese a no tener ningún impacto legal, esta iniciativa vuelve a poner en duda la continuidad del Gobierno tras la pérdida del apoyo del partido de Carles Puigdemont, que ha pedido abiertamente la dimisión de Pedro Sánchez en los últimos meses.

A diferencia de este jueves en el Senado, donde se produjo una votación parecida, Junts ha optado por participar en la votación y apoyar al PP, lo cual, aunque no obligue al Ejecutivo a adoptar ninguna medida, pone en evidencia su fragilidad parlamentaria. El partido independentista ya había reclamado la convocatoria de una cuestión de confianza hace más de un año a través de una proposición no de ley, aunque finalmente la retiró tras negociar con Moncloa. Sin embargo, los "incumplimientos" del Ejecutivo denunciados por Junts han hecho que las posiciones sean cada vez más distantes.

En caso de repetirse este resultado en una hipotética moción de censura, el Partido Popular lograría desbancar a Pedro Sánchez del Gobierno, convirtiendo a Alberto Núñez Feijóo en presidente. Sin embargo, desde la formación catalana se han negado a mostrar abiertamente su predisposición a apoyar un gobierno 'popular', inclinándose por limitarse a reclamar la marcha de Sánchez.

"Lo de hoy es importante", aseguran fuentes del PP a laSexta, ya que, consideran, hacen evidente la distancia entre el PSOE y el que fue el socio clave para que Sánchez fuese reelegido en 2023. "La moción de hoy testa la posición de los socios y les pone delante de un espejo", añaden las citadas fuentes, que festejan que después de la comparecencia de Sánchez de ayer a cuenta de los escándalos de corrupción que rodean al Gobierno, la posibilidad de agotar la legislatura es cada vez más difícil para el Ejecutivo.

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