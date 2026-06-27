Investigan como asesinato machista la muerte a puñaladas de una mujer en Mairena del Aljarafe, Sevilla

Los detalles El presunto autor se encuentra hospitalizado en estado grave por heridas de arma blanca "presuntamente fruto de autolesiones que se habría autoinfligido él mismo", sostiene el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano.

Un hombre ha sido acusado de asesinar a puñaladas a su pareja de 44 años en su hogar en Mairena del Aljarafe, Sevilla. La investigación, liderada por la Guardia Civil, sugiere un posible caso de violencia de género. Francisco Toscano, subdelegado del Gobierno en Sevilla, confirmó que la víctima presentaba heridas de arma blanca. El presunto agresor, de 46 años, también tenía heridas, posiblemente autoinfligidas, y fue trasladado a un hospital. Toscano instó a denunciar cualquier signo de violencia. El número 016 ofrece asistencia a víctimas de violencia machista, disponible 24/7 en múltiples idiomas. En emergencias, se recomienda llamar al 112 o usar la aplicación ALERTCOPS.

Un hombre ha asesinado presuntamente a puñaladas a su pareja de 44 años en su domicilio en Mairena del Alfarafe (Sevilla) este sábado, han informado a EFE fuentes de la investigación. Este suceso, según la investigación abierta por la Benemérita, podría tratarse de un presunto caso de violencia de género.

Así lo ha confirmado el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, en un audio remitido a los medios, donde ha detallado que los agentes que se personaron en el lugar de los hechos verificaron la existencia de una mujer que presenta heridas compatibles con el uso de armas blancas.

Asimismo, en el interior del domicilio también se encontraba un hombre de unos 46 años que también presentaba heridas por arma blanca, "presuntamente fruto de autolesiones que se habría autoinfligido él mismo", y que fue trasladado a un centro sanitario de la capital sevillana.

Bajo este contexto, el subdelegado del Gobierno ha indicado que la Guardia Civil ha abierto una investigación sobre el caso y que trabajan con la principal hipótesis de un presunto asesinato por violencia de género, aunque tras las primeras comprobaciones, no se ha detectado que la víctima y el presunto agresor estuvieran inscritos en el sistema VioGen ni que existiera denuncia previa.

Finalmente, Toscano ha hecho un llamamiento a todas las mujeres y a todos los entornos de las mujeres que ante cualquier signo de posible violencia lo pongan en manos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, "porque es lo que permite que se activen los protocolos y los sistemas de protección de las mismas".

016, número contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062), y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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