El desesperado mensaje de Leclerc contra el Ferrari: "Estoy harto de venir aquí y..."

Ferrari está viviendo una temporada complicada en cuanto a resultados y rendimiento se refiere. Durante la pretemporada, era el equipo llamado a luchar por el título con los McLaren y a medida que van pasando los grandes premios cada vez está más claro que sus aspiraciones a ganar el campeonato son bastante irreales.

Cómo era de esperar, esta situación ha generado bastante enfado en la escudería y en Charles Leclerc y Lewis Hamilton. Salvo algún buen resultado aislado, tanto el monegasco como el británico suelen ver como McLaren, Mercedes y Verstappen están por delante suya.

Leclerc ya ha confesado que está perdiendo la paciencia y la imposibilidad de luchar por la 'pole' en Silverstone volvió a provocar una 'rajada' del joven piloto: "No lo creo, porque estoy a dos décimas. Seguro que me costó la primera fila, pero ahora estoy un poco harto de venir aquí y decir cada vez que hay algo mal. No estoy encontrando las sensaciones que tenía hace un año con el coche en la clasificación".

"Tenemos problemas que son muy específicos y en clasificación se hace mucho más difícil, porque hay algunas cosas que son un poco extrañas, pero sabemos de dónde vienen y creo que tenemos la solución. Son más problemas que cuestiones de equilibrio, pero al final yo también tengo que hacer el trabajo y no lo estoy haciendo en la clasificación", reconoció Leclerc en unas declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

El monegasco también es autocrítico y es consciente de que su nivel ha bajado con respecto a las últimas campañas. Aún así, Charles ha sido el artífice de los mejores resultados de Ferrari esta temporada superando en muchas ocasiones a Hamilton.