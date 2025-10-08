"Fernando Alonso puede ganar en 2026": Alguersuari ensalza el 'combo' con Newey

El expiloto de Fórmula 1 Jaime Alguersuari ha analizado en 'Jugones' las opciones que tiene el piloto de Aston Martin de volver a lo más alto con el nuevo reglamento.

El nuevo túnel de viento, la novedosa fábrica en Silverstone, el motor Honda, el apoyo de Aramco, el fichaje de AdrianNewey… Fernando Alonso y Aston Martin tiene motivos de sobra para creer que pueden luchar por el Mundial de 2026.

El próximo año se ejecutará un cambio normativo radical en el 'Gran Circo' y los británicos tienen ante sí la posibilidad de darle al asturiano una espada con la que pueda luchar por su tercera corona.

Jaime Alguersuari tiene claro que sí se da esa situación, Alonso no fallará: "Fernando tiene todas las capacidades para volver a ganar".

"Quien lo dude es que no entiende bien este deporte", ha afirmado el expiloto de F1 en 'Jugones'.

Además, destaca el papel de Newey, "el tesoro de la época moderna en la Fórmula 1": "Con Fernando y con AdrianNeweyes un equipo ganador de cara al futuro".

"El piloto que acaba el 18º, el año que viene puede ganar", ha zanjado Alguersuari.