La decisión con la que Aston Martin y Honda asumen que volverán a hacer el ridículo en Japón

Según informa 'Racing News 365', Honda no pondrá en el coche una decoración especial para el Gran Premio de Japón.

Es habitual que Honda, como motorista, prepare una decoración especial para el equipo que suministra cuando llega al Gran Premio de Japón, su casa. Lo hizo con Red Bull y se esperaba que lo hiciera también con Aston Martin. Pero los planes parecen haber cambiado para el próximo fin de semana.

Según informa 'Racing News 365', Honda habría decidido no poner en el coche esa decoración especial.

El motivo, según el citado medio, es el desastre en el que está inmerso Aston Martin. Ni Fernando Alonso ni Lance Stroll pudieron terminar en las dos primeras citas de la temporada, China y Australia.

Porque las prestaciones no van a mejorar de cara a Japón. El objetivo seguirá siendo rodar para tomar datos, pero no competir.

¿Cuándo mejorará Aston Martin?

Después de Japón llegará un parón de un mes. La Fórmula 1 ha cancelado el GP de Bahréin y de Arabia Saudí por el conflicto en Oriente Medio.

La competición volverá ya en el mes de mayo con el Gran Premio de Miami. Y es ahí donde Aston Martin espera que Honda haya solucionado todos los problemas en su unidad de potencia.

Las vibraciones se pueden convertir incluso en un peligro para la salud de los pilotos, con Fernando soltando el volante en sus últimas vueltas de China. Pero en Aston Martin esperan que de cara a Miami el equipo pueda competir con relativa normalidad.