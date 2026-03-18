Ahora

Pide comprensión

El jefe de Aston Martin pide ayuda para Alonso y Stroll: "Son seres humanos..."

Mike Krack, jefe de Aston Martin, dice que hay que entender las respuestas que están dando sus pilotos en una situación tan difícil como la que están viviendo.

Lance Stroll y Fernando AlonsoLance Stroll y Fernando AlonsoGetty

Aston Martin es, de largo, el peor equipo de esta Fórmula 1. Ni Fernando Alonso ni Lance Stroll terminaron en Australia y en China. Los problemas del motor Honda con las vibraciones siguen sin solucionarse y desde el equipo piden comprensión para los pilotos por sus respuestas ante los medios.

Sobre todo Lance está siendo muy contundente con sus palabras, muchas veces respondiendo con pocas palabras. De cara a Japón pidió a la gente que "rezara" con él para que llegaran soluciones a esas vibraciones.

Y esto dice Mike Krack, jefe de pista, en 'Crash.net': "He escuchado quejas de que Lance no estaba dando muchas respuestas...".

"A menudo reciben preguntas que no son apropiadas. Son profesionales, pero también son seres humanos, así que, por favor, ayúdennos a entender esto", dice el que ejerció de jefe de Aston Martin en China ante la ausencia de Adrian Newey, que se quedó trabajando en la fábrica.

Pide "consideración" para sus chicos: "Creo que si logramos tener un poco de consideración con los pilotos nos ayudará a todos con nuestro producto".

En Aston Martin lo están pasando mal. Y no ven la luz al final del túnel. Ya han asumido que tendrán que tirar este comienzo de temporada y que hasta las carreras del verano no podrán competir contra el resto de coches.

Las 6 de laSexta

  1. Irán bombardea Tel Aviv como "venganza" por la muerte de Lariyani en unos ataques que dejan al menos dos muertos
  2. Sesión de control al Gobierno, en directo | Feijóo llama "perdedor" a un Sánchez que le ataca con su postura sobre la guerra en Oriente Medio: "Lleva 18 días equivocándose"
  3. La UCO apunta a la implicación de 'Lolo', el hermano mayor de Julián, en el asesinato de Francisca Cadenas: estas son las pruebas que le señalan
  4. Registran un terremoto de magnitud 4,4 con epicentro en el mar de Alborán sentido en cinco provincias andaluzas
  5. Mouliaá reconoce sentirse cada vez más "orgullosa" de haber denunciado a Errejón: "Prefiero hablar y que me entierren viva, a callarme"
  6. Los 'mukoyoshi' o cómo una tradición machista japonesa recuerda al hijo secreto adoptivo de Raffaella Carrà