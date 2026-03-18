El jefe de Aston Martin pide ayuda para Alonso y Stroll: "Son seres humanos..."

Mike Krack, jefe de Aston Martin, dice que hay que entender las respuestas que están dando sus pilotos en una situación tan difícil como la que están viviendo.

Aston Martin es, de largo, el peor equipo de esta Fórmula 1. Ni Fernando Alonso ni Lance Stroll terminaron en Australia y en China. Los problemas del motor Honda con las vibraciones siguen sin solucionarse y desde el equipo piden comprensión para los pilotos por sus respuestas ante los medios.

Sobre todo Lance está siendo muy contundente con sus palabras, muchas veces respondiendo con pocas palabras. De cara a Japón pidió a la gente que "rezara" con él para que llegaran soluciones a esas vibraciones.

Y esto dice Mike Krack, jefe de pista, en 'Crash.net': "He escuchado quejas de que Lance no estaba dando muchas respuestas...".

"A menudo reciben preguntas que no son apropiadas. Son profesionales, pero también son seres humanos, así que, por favor, ayúdennos a entender esto", dice el que ejerció de jefe de Aston Martin en China ante la ausencia de Adrian Newey, que se quedó trabajando en la fábrica.

Pide "consideración" para sus chicos: "Creo que si logramos tener un poco de consideración con los pilotos nos ayudará a todos con nuestro producto".

En Aston Martin lo están pasando mal. Y no ven la luz al final del túnel. Ya han asumido que tendrán que tirar este comienzo de temporada y que hasta las carreras del verano no podrán competir contra el resto de coches.