"El hombre a batir con diferencia": Bagnaia no oculta la superioridad de Marc Márquez en Sachsenring

El piloto italiano ha destacado el dominio de su compañero de garaje en Alemania, y confía en poder seguirle de cerca, a pesar de que este no es uno de sus circuitos favoritos.

Marc Márquez ya se encuentra en Alemania preparado para disputar una nueva carrera. El vigente campeón del mundo es uno de los pilotos que mejor domina el Circuito de Sachsenring con once victorias, y espera sumar un nuevo triunfo este domingo 12 de julio.

El ilerdense está encaminado a completar una remontada en el Mundial de MotoGP, y el GP de Alemania se espera que sea uno de los escenarios donde realice dicha gesta. Tal es su superioridad en este trazado que, hasta su propio compañero, no duda en que "es el hombre a batir con diferencia".

"¿Batir a Marc? Pero hacia la izquierda él no tiene puntos débiles aquí. Así que creo que es el hombre a batir con diferencia y, trabajando bien, podemos estar cerca de él", asegura Pecco Bagnaia en declaraciones recogidas por 'Motosan', antes de correr el primer entrenamiento libre.

A pesar de que Sachsenring no es el circuito favorito de Pecco, este espera estar a la altura de Márquez. "Necesito encontrar algo extra para estar con él… Es verdad que este circuito no es mi favorito, pero siempre he sido bueno. Aquí he tenido algunos buenos resultados, así que si puedo luchar por el podio, está bien", añade el piloto turinés.

Por último, Bagnaia ha recalcado que espera poder "estar con él en carrera", ya que significa que estaría a la cabeza de la parrilla y podría obtener un buen resultado con el que subir puestos en la clasificación.

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