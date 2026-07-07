El padre de Max Verstappen se enzarza con un expiloto de la F1 tras acusarle de "sabotear" a Red Bull

Jos Verstappen, padre de Max, no se calla y llama "idiota" a Martin Brundle después de las críticas recibidas en el Gran Premio de Gran Bretaña.

El expiloto Martin Brundle, que siempre ha sido muy crítico con los Verstappen, ha vuelto a cargar contra ellos y ahora ha encontrado respuesta directa de Jos, el padre de Max.

Esto dijo Brundle en 'Sky Sports': "¡Madre mía, querían sabotear la gestión de Red Bull, ¿verdad? El 'Team Verstappen' lo hizo de maravilla".

"Para empezar, Christian Horner, y luego siguieron Adrian Newey, Helmut Marko y Jonathan Wheatley. Ahora sabemos que Paul Monaghan se va. Creo que el equipo Verstappen hizo un trabajo demasiado bueno queriendo deshacerse de algunas personas en Red Bull", dijo durante el Gran Premio de Gran Bretaña.

Y Jos ha reaccionado a través de su cuenta de Instagram. Le ha llamado "idiota": "Otro idiota que cree saber lo que es".

Una reacción que llega en medio de los rumores que colocan a Max fuera del equipo Red Bull. El piloto tendría una cláusula liberatoria si no está luchando por el mundial de la Fórmula 1 esta temporada. Y de momento no lo está haciendo: está lejísimos de Kimi Antonelli, líder del campeonato.

Se ha hablado de Mercedes y de McLaren como posibles destinos de Verstappen a partir del próximo año. Pero también existe la seria posibilidad de que deje a un lado la F1 y busque un reto en otra categoría del automovilismo.

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