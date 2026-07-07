'PlanetF1': Max Verstappen y McLaren, en la fase final de su negociación

El neerlandés estaría muy cerca de tomar una decisión y se podría convertir en compañero de Lando Norris la temporada que viene.

Aunque McLaren lo niegue, el medio 'Planet F1' ha desvelado que sí están negociando con Max Verstappen. De hecho esas conversaciones estarían en su "fase final" y el piloto neerlandés estaría a punto de tomar una decisión sobre su futuro en Red Bull y en la Fórmula 1.

El citado medio ha soltado la bomba en la tarde de este martes: Max Verstappen se iría a McLaren y Oscar Piastri, a Red Bull.

Mencionan fuentes de dentro de McLaren, que hablan de un fichaje que sí se podría cerrar muy pronto. El gran campeón de esta generación en el actual coche campeón con Lando Norris, quien sería su compañero.

"Diversas fuentes del paddock han sugerido que McLaren y Max Verstappen se encuentran en la fase final de una larga negociación para que el piloto holandés cambie de equipo, procedente de Red Bull, a pesar de que el director ejecutivo, Zak Brown, haya desmentido aparentemente los rumores", dice el citado medio.

La decisión es inminente. Podría llegar ya este verano. Y sin duda sería una auténtica revolución en el paddock de la Fórmula 1.

Max, que sonó con fuerza para Mercedes, vestiría papaya. Un coche, por cierto, que en este nuevo reglamento no está siendo capaz de llegar a la cabeza que lideran los Mercedes y por detrás los Ferrari.

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