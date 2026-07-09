Las palabras de un campeón de F1 sobre el futuro de Verstappen: "Parece muy desilusionado"

Jenson Button, campeón en 2009 con Brawn GP, advierte del descontento general del neerlandés con su situación particular, y no descarta que fuerce un movimiento en un equipo que esté a la cabeza.

El futuro de Max Verstappen en la Fórmula 1 no parece resolverse. El piloto neerlandés continúa descontento con los resultados obtenidos por Red Bull a lo largo de la temporada, y la opción de cambiar de aires no le resulta muy descabellada.

A pesar de que la mayoría de escuderías ya tienen cubiertos sus asientos para 2027, el tetracampeón del mundo y su equipo personal están haciendo todo lo posible por negociar su fichaje por alguno de los equipos que se encuentran a la cabeza de la clasificación.

Sin embargo, las negociaciones no terminan de llegar a buen puerto. Sobre qué decisión debe tomar Verstappen y cómo se encuentra actualmente en la escudería austriaca ha hablado un campeón del mundo y expiloto como Jenson Button.

"Si su equipo de gestión no estuviera buscando opciones, no estarían haciendo bien su trabajo. Como representante de Max, tengo que hacerlo. Hay dos equipos que le interesarían: McLaren, posiblemente, y por supuesto, el más importante del momento, Mercedes", asegura el expiloto británico en 'Sky Sports'.

Aunque todas las plazas de los equipos ya mencionados están ocupadas, Button cree que Max es el único capaz de sacar a otro piloto de gran nivel de su respectivo equipo. "Todos los pilotos de los cuatro mejores equipos tienen contrato, pero el dinero lo mueve todo. Así que siempre hay una manera de conseguir que un piloto se vaya a otro sitio", añade.

Por último, el campeón de F1 con Brawn GP en 2009 ha asegurado que Verstappen está "desilusionado" con su situación y todas las salidas que ha habido recientemente en Red Bull. "Intenta disimular, pero creo que está muy frustrado con su situación. Por no mencionar que muchas personas con las que trabajó durante años y con las que ganó títulos mundiales ya no están o trabajan en otros lugares", concluye Button.

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