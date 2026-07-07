El COI levanta temporalmente la suspensión del Comité Olímpico Ruso después de que ya no incluyan organizaciones de territorios ocupados de Ucrania

¿Por qué es importante? La Comisión Ejecutiva del COI ha adoptado esta medida después del dictamen emitido por la Comisión de Asuntos Jurídicos, que ha recalcado que el COR ya no incluye entre sus miembros a organizaciones de territorios ocupados por la guerra.

El Comité Olímpico Internacional (COI) ha decidido levantar provisionalmente la suspensión al Comité Olímpico Ruso (COR), vigente desde octubre de 2023. Esta decisión recomienda a las federaciones internacionales eliminar restricciones a los deportistas rusos, relacionadas con la guerra de Ucrania y el dopaje. La medida se adoptó tras el dictamen de la Comisión de Asuntos Jurídicos, que confirma que el COR ya no incluye organizaciones deportivas en territorios ucranianos ocupados. Aunque el COI busca normalizar la situación de los atletas rusos, aún no decide sobre el uso de símbolos nacionales en competiciones y no organizará eventos en Rusia.

El Comité Olímpico Internacional (COI) ha acordado este martes revocar de forma provisional la suspensión al Comité Olímpico Ruso (COR), que estaba en vigor desde octubre de 2023, y recomendar a las federaciones internacionales que supriman las restricciones a los deportistas rusos derivadas de la guerra de Ucrania y del programa de dopaje.

La Comisión Ejecutiva del COI ha adoptado esta medida después del dictamen emitido por la Comisión de Asuntos Jurídicos en el que se considera que el COR ya no incluye entre sus miembros a ninguna organización deportiva regional en territorios ocupados de Ucrania, ha informado la entidad con sede en Lausana (Suiza).

Al igual que ya hizo con los atletas bielorrusos el pasado 7 de mayo, el COI es partidario de normalizar la situación de los rusos, aunque pospone a más adelante su decisión sobre la exhibición de la bandera, el himno, los colores u otros símbolos en competiciones olímpicas y no organizará eventos en Rusia, ni invitará a miembros de su Gobierno a sus eventos.

La medida adoptada por la Comisión Ejecutiva del COI permitirá que los deportistas rusos que se clasifiquen participen en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 bajo el nombre de Rusia, mientras que en los pasados Juegos de París 2024 y en los de Invierno de Milán Cortina compitieron como atletas neutrales.

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