El llamativo mensaje de Newey después del cuarto puesto de Alonso en Qatar: "Si consigue mantener..."

El ya jefe de equipo de Aston Martin elogió al piloto asturiano después de la clasificación al 'sprint'. Fernando firmó una actuación increíble que podría permitirle puntuar en la carrera corta.

Fernando Alonso comenzó el Gran Premio de Qatar dejando otra gran exhibición sobre la pista. El asturiano marcó el cuarto mejor tiempo en la clasificación para la carrera al 'sprint' quedando por delante de los Ferrari y de los Red Bull.

Todo en el Gran Premio en el que Adrian Newey se estrena como jefe de Aston Martin. El legendario ingeniero británico ya será sin ninguna duda el líder de la escudería, junto con Fernando, de cara a lo que queda de temporada y a 2026, donde las expectativas son muy altas.

El 'efecto Newey' ya se ha notado en un Aston que fue capaz de sumar al pilotaje de Alonso, y no al contrario, como viene siendo habitual durante la temporada. Fernando fue muy sólido en la sesión de clasificación de la 'sprint', algo que podría presagiar también un gran rendimiento en la 'qualy' para la carrera.

Newey, en una de sus primeras declaraciones como jefe de Aston Martin, elogió a Fernando y también señaló el buen ritmo del monoplaza: "Fernando es un piloto consumado. El circuito le sienta bien al coche, logramos ponerlo a punto y él hizo el resto".

"Creo que estaremos encantados si consigue mantener ese cuarto puesto", aseguró Newey en unas declaraciones para 'Sky Sports'. La escudería confía en el gran rendimiento de Alonso para conseguir el mejor resultado de la temporada.