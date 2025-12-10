Las conversaciones "intensas" entre el jefe de Honda y Adrian Newey: "Siempre con el foco en ganar"

Koji Watanabe, jefe de los motores Honda, desvela cómo está siendo el trabajo junto a Adrian Newey y a Andy Cowell, dos de los jefazos de la escudería inglesa.

Aston Martin y Honda ya trabajan al 100% para conseguir construir el mejor coche de cara a 2026. Es la gran esperanza de Fernando Alonso y Lance Stroll. Las conversaciones entre ambas partes son "intensas". Lo ha desvelado Koji Watanabe, jefe de los motores japoneses.

Así habla del ingeniero más laureado de toda la historia: "Adrian es una de las personas con las que me comunico frecuentemente y suele ser un intercambio bastante intenso de opiniones, sugerencias y comentarios, pero siempre con el foco puesto en ganar".

"Siempre que tenemos una discusión técnica sobre componentes o desarrollo, nos centramos en el largo plazo: cómo lograr el éxito. Y esto puede ser sobre cualquier tema: puede ser un problema de diseño muy detallado, pero también puede tratarse del análisis de la competencia, de cómo gestionar al personal para sacarles el máximo provecho, o incluso de las finanzas y de cómo aprovechar al máximo las limitaciones del límite de costes", cuenta Watanabe en una entrevista a la web de Aston Martin.

Andy Cowell, antes jefe del equipo, se ha hecho cargo ahora del enlace con Honda: "En cuanto al desarrollo de la unidad de potencia, contamos con nuestros procesos y cronograma para fabricar una unidad capaz y competitiva, y Adrian ha trabajado desde el primer día para hacer lo mismo con el chasis, por lo que colaboramos estrechamente y mantenemos una excelente comunicación en el punto donde ambas cosas convergen".

La F1 puede ser "cruel"

El jefe de los motores Honda define la Fórmula 1 como "un deporte cruel" porque los resultados inmediatos pueden condicionar las mejoras futuras.

"La F1 puede ser... cruel. Es un negocio cruel y, a veces, si los resultados no son los esperados, es difícil mejorar, pero es absolutamente vital mantener la relación de confianza y respeto con los socios", cierra el jefe de los motores japoneses.