El consejo de Vettel que Lewis Hamilton no escuchó y ahora lo paga en Ferrari

El piloto alemán dice que siempre se arrepentirá de no haber aprendido a hablar bien italiano al fichar por el equipo Ferrari.

La llegada de Lewis Hamilton a Ferrari se ha convertido en una pesadilla. Hubo mucha expectación, pero los resultados están siendo muy pobres. Ni victorias no podios. Y parece que el inglés no ha tomado un consejo muy importante por parte de Sebastian Vettel: el aprender italiano.

En el podcast oficial de la F1, Vettel ha reconocido que siempre se arrepentirá de no haber aprendido a hablar bien italiano al fichar por el equipo Ferrari.

"El corazón y la cultura del equipo son italianos, aunque el idioma es el inglés. Él entiende a todos en el equipo, pero también hay empleados a los que no entiende porque no hablan inglés o no lo hablan muy bien. Si no hablas bien un idioma, te llevas bien, pero ¿realmente entiendes a la gente? ¿Entiendes la cultura?", dice el cuatro veces campeón de la Fórmula 1.

Para él ese error marcó su etapa en Ferrari: "Ese es un error crucial que cometí, mirando atrás".

"Aprendí italiano, tomé clases, me llevaba bien y entendía, pero no era perfecto. Debería haber estudiado más italiano, quizás haber pasado más tiempo en Italia para comprender mejor la cultura. La cultura también es la gente, le dije", señala Sebastian.

Lewis no ha aprendido italiano y según Vettel eso es lo que le está lastrando en su llegada a Maranello.

