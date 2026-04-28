La contundente crítica de un expiloto de F1 a Aston Martin: "Se metió un gol en propia meta con..."

El expiloto británico David Coulthard ha cargado contra Lawrence Stroll por situar a Adrian Newey en el puesto de director de equipo a su edad, en vez de ficharlo únicamente como ingeniero jefe.

Aston Martin está sumida en un caos continuo sin fin. Los malos resultados, las carreras sin terminar, las vibraciones del AMR26 y la organización del equipo hacen que los británicos sean el hazmerreír de la Fórmula 1.

Tras meses elevando las expectativas con la llegada de Adrian Newey y el posible tercer mundial de Fernando Alonso, la realidad es completamente distinta a lo que se esperaba. Las críticas hacia la escudería no cesan, y ahora, un expiloto ha vuelto a resaltar la hecatombe de Aston Martin, poniendo el foco en el laureado ingeniero.

"Tras haber trabajado con Adrian durante la mayor parte de mi carrera, jamás lo habría imaginado como director de equipo. Tiene una gran mentalidad técnica, es un hombre de carreras y sabe resolver problemas desde un punto de vista técnico", comienza a señalar David Coulthard, expiloto de F1.

Más allá de los halagos del subcampeón del mundo en 2001 hacia el ingeniero británico, este ha tildado el fichaje de Newey como "un gol en propia puerta" por parte de Lawrence Stroll, debido a su puesto como director de equipo de los británicos.

"La política de la Fórmula 1, con la que el director del equipo tiene que lidiar constantemente, no es un asunto menor; y menos aún a la edad de Adrian. Generó dudas entre la mayoría de la gente, que se preguntaba: ¿De verdad va a funcionar? Ahora, es como si, como ya pensábamos, nunca fuera a funcionar", concluye Coulthard, destacando que el puesto no se ajusta al perfil de Newey.