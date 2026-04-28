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"Era el 900 del ránking el año pasado"

La gran pregunta que se hace Medvedev sobre Rafa Jódar: "¿Estará en la final de cada Gran Slam o...?

El tenista ruso ve "increíble" que el madrileño haya llegado "tan rápido al top 40": "Es muy raro".

Rafa JódarRafa JódarGetty

Rafa Jódar, sin atisbo de duda, es el hombre del momento en el mundo del tenis. Tras ganar su primer torneo ATP en Marrakech, el joven se ha destapado en el Mutua Madrid Open venciendo a rivales de la entidad de Alex de Miñaur y Joao Fonseca.

Sobre el madrileño le preguntaron a Daniil Medvedev tras clasificarse a octavos de final del Masters 1000 de la capital española después de vencer a Kjaer.

El moscovita no escondió su sorpresa: "Creo que es absolutamente increíble lo que está haciendo a su edad".

El ganador de un Grand Slam destaca su meteórico ascenso: "Especialmente de dónde viene, ya que era como el 900 del ránking ATP el año pasado. Llegar tan rápido al top 40 es muy raro. Es un gran talento".

Eso sí, se hace una gran pregunta: "¿Se convertirá en alguien que está en la final de cada Gran Slam, o es solo un muy buen jugador?".

"Nunca se sabe, pero juega al tenis increíble y es divertido verlo", ha zanjado.

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