El Parlamento Europeo retira la inmunidad de Alvise para que sea juzgado por acoso a una fiscal

Los detalles El texto recoge que el presunto delito se cometió entre enero y febrero de 2024, meses antes de que Alvise Pérez fuese elegido eurodiputado en junio de ese año.

El Parlamento Europeo ha retirado la inmunidad parlamentaria de Luis 'Alvise' Pérez, líder de 'Se Acabó la Fiesta' (SALF), para que el Tribunal Supremo continúe investigándolo por acoso a la fiscal Susana Gisbert. La decisión se tomó tras un informe que señala que los hechos ocurrieron antes de que Pérez fuera eurodiputado y que no hay indicios de persecución política. Además, Pérez enfrenta otras cuatro causas, incluyendo delitos electorales y financiación ilegal, tras recibir 100.000 euros de un empresario de criptomonedas. Aunque se le ha retirado la inmunidad, esto no implica culpabilidad ni afecta su escaño. La Eurocámara debe tramitar cada caso por separado, y los tribunales decidirán sobre su inhabilitación.

El pleno del Parlamento Europeo ha retirado la inmunidad parlamentaria del líder de 'Se Acabó la Fiesta' (SALF), Luis 'Alvise' Pérez, para que prosiga la investigación que le abrió el Tribunal Supremo por acoso a la fiscal delegada contra delitos de odio en Valencia, Susana Gisbert.

En una votación a mano alzada, el pleno ha avalado el informe redactado por el italiano Mario Furore, eurodiputado del Movimiento Cinco Estrellas y parte del grupo de La Izquierda en el Parlamento Europeo, que recomendó levantar la inmunidad del líder de SALF porque los hechos denunciados tuvieron lugar antes de que fuese eurodiputado y no se considera que la acusación sea para perjudicar su actividad política.

"En este caso, el Parlamento no ha podido determinar la existencia de 'fumus persecutionis', a saber, de elementos de hecho que indiquen que la actuación judicial en cuestión se inició con la intención de causar un perjuicio a la actividad política de Alvise Pérez en su calidad de diputado al Parlamento Europeo", apunta el informe.

Además, el texto recoge que el presunto delito se cometió entre enero y febrero de 2024, meses antes de que Pérez fuese elegido eurodiputado en junio de ese año, por lo que "no era diputado del Parlamento Europeo en el momento de la presunta comisión de los delitos"

El eurodiputado siempre puede recurrir el levantamiento de su inmunidad ante la justicia europea. El Parlamento Europeo también tiene que tramitar el segundo suplicatorio al líder del SALF que le ha remitido el Tribunal Supremo, por delito electoral y de financiación ilegal de partido político, en relación con la recepción de 100.000 euros en efectivo de un empresario de criptomonedas durante la campaña para las elecciones europeas en las que obtuvo tres escaños.

En este caso, la redacción del informe se ha asignado a la eurodiputada Pascale Piera, de la Agrupación Nacional (RN) de Marine le Pen y el trámite ya está en marcha en la comisión de Asuntos Jurídicos.

En cualquier caso, el levantamiento de inmunidad no es un veredicto de culpabilidad ni le quita a Pérez el escaño o ningún otro privilegio o derecho asociado al cargo, ya que solo permite que la justicia le procese por el delito que figure en la solicitud que remitan las autoridades.

Por ello, la Eurocámara deberá tramitar por separado todos los suplicatorios que le remitan los tribunales españoles y serán éstos quienes decidan si Pérez debe ser inhabilitado.

Cinco causas abiertas contra Alvise

Además de la causa por el presunto acoso en redes sociales a Susana Gisbert, el Supremo tiene otras cuatro causas abiertas contra Alvise, entre ellas una por presuntos delitos electoral y de financiación ilegal de su partido por la que también se ha remitido un suplicatorio a la Eurocámara.

En esta causa, el alto tribunal investiga los 100.000 euros que recibió 'Alvise' del empresario Álvaro Romillo, alias 'CryptoSpain', de cara a las elecciones europeas de 2024. De recibir la luz verde de la Eurocámara, el Supremo también podría investigar al eurodiputado por este asunto.

Alvise cuenta con otra causa abierta por la difusión de una PCR falsa del exministro de Sanidad y actual presidente catalán, Salvador Illa; y una más reciente también por el supuesto acoso a dos eurodiputados que concurrieron con SALF a dichas elecciones y posteriormente rompieron con el partido.

La quinta y última causa que el Supremo mantiene contra el líder de SALF fue abierta el pasado 19 de marzo a raíz de una querella presentada en su contra por el alcalde de Algeciras (Cádiz) y senador del Grupo Mixto, José Ignacio Landaluce, por presunto delito de amenazas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.