El 'sí pero no' de Azcón en su investidura: defiende la "prioridad nacional" de Vox frente a la migración, pero matiza con un "sea cual sea su nacionalidad"

Entre líneas Azcón vuelve a hacer malabares en su discurso de investidura para defender su pacto con Vox y justificar la bandera xenófoba de la "prioridad nacional", aunque acto seguido promete no discriminar por "nacionalidad" y cumplir la legalidad.

En el pleno de investidura para revalidar su cargo como presidente de Aragón, Jorge Azcón, del Partido Popular, presentó una hoja de ruta centrada en endurecer la política migratoria y priorizar a los nacionales en el acceso a ayudas sociales. Propuso rebajas de impuestos, desahucios exprés y un plan que favorezca la libertad frente al adoctrinamiento. El pacto entre PP y Vox ha influido en su discurso, donde defendió una "prioridad nacional" para asignar recursos públicos a quienes demuestren arraigo con el territorio, aunque matizó que esto no excluirá a quienes contribuyan legalmente. Azcón enfatizó que su enfoque respetará la legalidad y garantizará atención sanitaria y social básica para todos.

El 'popular' Jorge Azcón ha defendido en el pleno de investidura para revalidar su cargo como presidente de Aragón una hoja de ruta de legislatura centrada en el endurecimiento de la política migratoria y el establecimiento de la prioridad de los nacionales en el acceso a ayudas sociales, así como rebajas de todos los impuestos, desahucios exprés y un plan que apueste por la libertad "frente al adoctrinamiento".

El pacto firmado el pasado 22 de abril por PP y Vox en Aragón ha marcado el discurso del 'popular', que también ha lanzado puyas contra el Gobierno central. "Nos hemos comprometido, inspirados en el principio de prioridad nacional, a establecer una asignación justa de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio", ha defendido Azcón.

Una "prioridad nacional" que Azcón ha explicado con matices. "Que quienes reciban ayudas, sea cual sea su procedencia, deben acreditar de acuerdo a distintas baremaciones una vinculación legal, efectiva y beneficiosa con el territorio donde viven", ha detallado.

Es decir, un 'sí pero no'. Azcón ha hablado de "prioridad nacional" y acto seguido de arraigo. Y es que ese "sea cual sea su procedencia" parece que rebaja la bandera de la ultraderecha contra la migración. Un juego de equilibrios en el que Azcón ha seguido ahondado. "Quien venga legalmente a aportar merece y debe recibir el apoyo de nuestro sistema", ha señalado añadiendo después la ya conocida coletilla del miedo que enarbola Vox: "debemos luchar con todos nuestros medios contra la inmigración ilegal y a quienes busquen aprovecharse de ella".

Y por si la coctelera de principios contrarios no estuviera bien agitada, el 'popular' ha mandado un mensaje a "los que buscan confundir". Azcón ha insistido en este enfoque se llevará a cabo "cumpliendo estrictamente la legalidad" y ha asegurado que "no privará" a nadie de "una atención sanitaria y social básica".

"Este es el sentido claro de la prioridad nacional recogida en nuestro acuerdo: establecer baremos de acceso a las ayudas sociales que, respetando la ley, demuestren el arraigo territorial y la aportación al sistema de quienes las reciben, sea cual sea su nacionalidad", ha sentenciado.

Unos "criterios" que según Azcón, "llevan operativos en España desde tiempos de Felipe González". "Porque es lógico y es justo que los gobiernos ayudemos a quienes tienen arraigo y contribuyen con sus impuestos", ha añadido.

Un compromiso con los agricultores y ganaderos

Azcón también ha dedicado una parte de su discurso a poner en valor la importancia del sector primario en Aragón, comprometiéndose a "defender a nuestros agricultores y ganaderos frente a políticas europeas que no tengan en cuenta la realidad del campo". Azcón ha asegurado que "no se puede pedir más a agricultores y ganaderos mientras se les asfixia con normas, cargas y políticas alejadas de su realidad".

"Vamos a defender al campo aragonés de regulaciones desconectadas del territorio, y lo haremos con firmeza política, con respaldo jurídico y con compromiso presupuestario", ha añadido.

Y ha anunciado que su Gobierno revisará "en profundidad" la normativa agraria, empezando por la Ley de Agricultura Social y Familiar, para "corregir distorsiones y eliminar trabas que hoy lastran la viabilidad de muchas explotaciones".

Tras su discurso, el miércoles será el turno de los grupos parlamentarios y de la votación, que será nominal y en la que Azcón logrará los apoyos de los 26 diputados del PP y los 14 de Vox, lo que le da la mayoría absoluta al ser 67 los escaños en el Parlamento aragonés. De esta manera vuelve Vox al Gobierno de Aragón después de que en la anterior legislatura lo abandonara solo diez meses después del inicio por desacuerdos con la política migratoria del PP.

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