Lío en Más Madrid por las primarias: Rita Maestre pide no convertir "una discusión interna" en "un numerito exterior"

Los detalles Rita Maestre ha asegurado que es una "fantástica noticia" -no solo para ella, sino también "para la gran mayoría de los militantes" del partido- que Mónica García se presente como candidata de Más Madrid "para ganarle la Comunidad de Madrid al PP de la señora Ayuso".

Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, ha enfatizado la importancia de no convertir discusiones internas en espectáculos públicos, tras un enfrentamiento entre Mónica García y Emilio Delgado en televisión. Maestre destacó que el foco debe estar en temas como la prórroga de los alquileres. Celebró la candidatura de García para liderar la Comunidad de Madrid contra Ayuso, considerándolo una excelente noticia para el partido. Subrayó que García ha mantenido su compromiso político en Madrid. Además, defendió el proceso democrático interno de Más Madrid para elegir candidatos, resaltando la participación de los militantes en las decisiones del partido.

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha pedido este martes no convertir "una discusión interna" en "un numerito exterior" tras el cara a cara entre la ministra de Sanidad, Mónica García, y su compañero en Más Madrid, Emilio Delgado, en el programa Al Rojo Vivo.

"No vamos a convertir ninguna discusión interna en un numerito exterior porque hoy de lo que queremos que se hable es de la prorroga de los alquileres en Madrid y en España", ha insistido Maestre este martes ante los medios de comunicación.

Además, ha asegurado que Mónica García se presente como candidata de Más Madrid "para ganarle la Comunidad de Madrid al PP de la señora Ayuso" es una "fantástica noticia", no solo para ella, sino también "para la gran mayoría de los militantes" del partido.

"Nunca se ha ido de Madrid porque ha seguido haciendo trabajo político en Madrid, recorriendo las calles de Madrid o de Leganés, haciendo el 'puerta a puerta' como cualquier militante de esta organización", ha defendido Maestre, al mismo tiempo que ha hecho hincapié en que para ella "es una gran noticia" que García regrese a la Comunidad de Madrid para presentarse a las primarias y para ser nuevamente la candidata del partido a la Presidencia de la Comunidad y disputar la Puerta del Sol a la popular Isabel Díaz Ayuso en las elecciones autonómicas del próximo año.

Ha dicho que es "legítimo" que haya personas que no quieran participar en el proyecto

Así, ha defendido que la actual ministra de Sanidad "anunció que quería hacerlo de la mano de mucha gente" con "una lista de unidad en la que cupiéramos todos y todas. todas las personas que tengan ganas de aportar". "Si hay una persona o unas personas que no quieren participar en este proyecto es perfectamente legítimo", ha señalado.

De esta manera, ha defendido que lo decidirán "dentro de Más Madrid" en las primarias. Además, ha explicado que en 2025 la formación voyó un reglamento de primarias y un cambio estatutario que "decide que somos nosotros quienes tomamos estas decisiones en Más Madrid, como sucede en el PP, en el PSOE y en todos los grandes partidos".

"Son las personas que forman parte del partido quienes forman parte de las decisiones del partido", ha apuntado. "Cualquier persona que haya tenido un par de horitas en el último trimestre para pasarse por un acto, por una manifestación, por cualquier evento de Más Madrid, van a poder participar", ha añadido.

En primarias anteriores bastaba con inscribirse vía internet para votar, es decir, ser simpatizante sin ningún mínimo de participación. Una posición que precisamente defendía Delgado este lunes en Al Rojo Vivo, preguntándose "qué pasa con gente que no puede" apoyarles, "pero está ahí". En cambio, este lunes por la tarde García se apuntó un tanto frente a Delgado: ganó la opción de García con una abrumadora mayoría de 21 votos a favor y tres en contra.

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