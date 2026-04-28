Trump no está conforme con la última propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz

Según detalla 'The New York Times', la propuesta iraní instaba a Estados Unidos a poner fin a su bloqueo naval, pero habría dejado de lado las cuestiones sobre qué hacer con su programa nuclear.

Donald Trump ha rechazado la última propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, según informan 'The New York Times' y Reuters. La propuesta iraní instaba a Estados Unidos a levantar su bloqueo naval, sin abordar el programa nuclear de Irán. Trump ha insistido en que Irán no debe tener armas nucleares y ha rechazado propuestas para que Irán suspenda su programa nuclear. La portavoz de la Casa Blanca, Olivia Wales, afirma que Estados Unidos no negociará públicamente y que solo se aceptará un acuerdo beneficioso. Las conversaciones están estancadas, ya que Irán no ha autorizado concesiones en el acuerdo nuclear, complicando cualquier avance.

A Donald Trump no le gusta la última propuesta realizada por Irán para reabrir el estrecho de Ormuz. Según confirman 'The New York Times' y la agencia Reuters, que citan a funcionarios estadounidenses y a personas informadas sobre las conversaciones mantenidas este lunes en la Sala de Crisis de la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos ha expresado su disconformidad a una propuesta que instaba a EEUU a poner fin a su bloqueo naval, dejando de lado qué hacer con el programa nuclear de Irán.

Aunque no están claros los motivos del rechazo de Trump a esta nueva propuesta, 'The New York Times' recoge que el mandatario ha insistido repetidamente que Irán no puede tener armas nucleares. Irán ha rechazado las propuestas estadounidenses para suspender su programa nuclear y entregar sus reservas de uranio altamente enriquecido.

Olivia Wales, portavoz de la Casa Blanca, asegura que EEUU "no negociará a través de la prensa" y defiende que han "dejado claras sus líneas rojas". "El presidente solo llegará a un acuerdo que sea bueno para el pueblo estadounidense y para el mundo", asegura.

Trump revisó con sus asesores la propuesta que el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, entregó a Pakistán el domingo. La semana pasada, Trump ya rechazó otra propuesta de Irán y canceló la ronda de conversaciones de paz que estaba prevista en Islamabad.

Lo cierto es que las conversaciones están en un punto muerto, ya que los líderes iraníes no han autorizado a sus negociadores a hacer concesiones en el acuerdo nuclear, según explican funcionarios estadounidenses, algo que hace muy complicado que se pueda llegar a cualquier tipo de avance.

La situación en Ormuz, clave

Al problema con este eventual acuerdo nuclear se suma la situación del estrecho de Ormuz, con un debate dentro de la propia Administración Trump de si EEUU o Irán debe tener mayor influencia en el enclave y qué país está mejor posicionado para soportar las dificultades económicas que ha generado el cierre de la vía marítima.

El bloqueo estadounidense ha buscado impedir que Irán exporte su petróleo, pero las amenazas iraníes de atacar a los barcos que no paguen un peaje han reducido el tráfico marítimo.

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