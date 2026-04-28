Jimmy Kimmel defiende su broma sobre Melania mientras los Trump piden que cancelen su programa: "Él tiene casi 80 años y ella es más joven que yo"

El contexto El cómico hizo una parodia sobre la cena de corresponsales de la Casa Blanca tras el ataque contra Trump, asegurando que Melania Trump tenía "un brillo como el de viuda expectante".

Jimmy Kimmel, en su monólogo de "Jimmy Kimmel Live!", abordó los comentarios sobre Melania Trump, refiriéndose a la diferencia de edad con Donald Trump. Kimmel defendió que su broma no incitaba al asesinato del mandatario. Donald Trump pidió a ABC y Disney despedir a Kimmel tras el tiroteo en el Washington Hilton, donde los Trump fueron evacuados. El cómico criticó la presión de Trump para retirar programas que le desagradan. Melania calificó los comentarios de "corrosivos", instando a ABC a actuar contra Kimmel. El incidente es un desafío para el director de Disney, Josh D'Amaro.

Jimmy Kimmel se pronunció en el monólogo de apertura de "Jimmy Kimmel Live!" sobre los comentarios que hizo el jueves pasado en un segmento de parodia sobre la cena de corresponsales de la Casa Blanca, cuando dijo que Melania Trump tenía "un brillo como el de una viuda expectante". Según el cómico, ese comentario hacía alusión a la diferencia de edad entre la primera dama y su marido, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Fue una broma ligera sobre el hecho de que él tiene casi 80 años y ella es más joven que yo", dijo Kimmel, que defendió que "de ninguna manera fue una incitación al asesinato" del mandatario. Horas antes, Trump dijo que ABC y su empresa matriz, Walt Disney, deberían despedir inmediatamente a Kimmel, uniéndose a su esposa para criticar los comentarios que hizo antes del tiroteo cerca de una reunión de periodistas y políticos el fin de semana.

Los Trump fueron evacuados de la cena del sábado tras el tiroteo en el vestíbulo del hotel Washington Hilton. Un sospechoso identificado como Cole Allen atravesó un puesto de control y disparó contra agentes del Servicio Secreto, hiriendo a uno, antes de ser reducido y arrestado.

Trump ha instado repetidamente a las cadenas de televisión a que retiren los programas de comedia o noticias que le desagradan o que lo critican, presionando a los reguladores para que revoquen las licencias de las emisoras que, según él, son injustas con él.

Sin embargo, los expertos afirman que las emisoras tienen amplios derechos amparados por la Primera Enmienda para hacer bromas, incluso aquellas de mal gusto. Melania Trump calificó los comentarios de Kimmel de "corrosivos" y un síntoma de lo que describió como una enfermedad política en Estados Unidos.

La broma de Kimmel sobre Melania Trump antes de la cena de corresponsales: "Tiene un brillo de una viuda en espera"

"Estoy de acuerdo en que la retórica de odio y violencia es algo que debemos rechazar. Yo lo hago, y creo que un buen punto de partida para moderarla sería hablar con su marido al respecto", añade Kimmel.

El cómico reprodujo un fragmento de una entrevista del programa "60 Minutes" de CBS News del domingo, en la que Trump llamó "una vergüenza" a la corresponsal principal Norah O'Donnell por leer un extracto de los escritos del presunto autor del tiroteo y buscar una respuesta. El asunto supone una prueba de fuego para el director ejecutivo de Disney, Josh D'Amaro, quien asumió el cargo el mes pasado.

"Ya basta. Es hora de que ABC tome una postura. ¿Cuántas veces más permitirá la dirección de ABC el comportamiento atroz de Kimmel a costa de nuestra comunidad?", dijo Melania Trump en una publicación en X, que añadió: "Personas como Kimmel no deberían tener la oportunidad de entrar en nuestros hogares cada noche para difundir el odio".

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