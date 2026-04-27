"Por favor, abandona el grupo": así echó Vox a Javier Ortega Smith de su Comité Ejecutivo Nacional en 13 minutos

Los detalles Según una información de 'El Mundo', los miembros de la dirección de Vox tomaron la decisión de expulsar al fundador de la formación por su "daño directo al partido".

La dirección de Vox, a través de Ignacio Garriga, solicitó a Javier Ortega Smith que abandonara el chat del Comité Ejecutivo Nacional mediante un mensaje de WhatsApp, tras perder la confianza política y personal, según informó 'El Mundo'. Santiago Abascal justificó su decisión con un informe de seis páginas. En pocos minutos, Abascal obtuvo el apoyo necesario del comité para cesar a Ortega Smith. Garriga le reprochó descoordinación y cuestionar públicamente la estrategia del partido. Ante la negativa de Ortega Smith de abandonar el grupo, se creó uno nuevo. El portavoz de Vox, José Antonio Fúster, defendió la decisión.

"Javier, por favor, abandona el grupo". Así es como la dirección de Vox, personificada en Ignacio Garriga, comunicó a Ortega Smith vía WhatsApp que debía abandonar el chat del Comité Ejecutivo Nacional porque ya no formaba parte de la misma.

Es la información que ha desvelado este lunes 'El Mundo', medio que ha destacado que Santiago Abascal pidió su marcha por la "pérdida total de confianza política y persona". Lo hizo a través de WhatsApp (lo reveló Garriga) junto con un informe seis páginas en la que se argumentaban los motivos de la decisión.

Y, solo dos minutos después, el líder de Vox ya contaba con la aprobación de 12 de los 14 miembros del Comité Nacional que necesitaba para conseguir la mayoría absoluta dentro del órgano. 11 minutos después ya obtuvo los dos restantes que avalaban la marcha de Javier Ortega-Smith.

"El comité Ejecutivo Nacional ha acordado por unanimidad (19 síes) tu cese como vocal. Por favor, abandona el grupo", escribió Ignacio Garriga comunicando la decisión. En los correos del informe, Garriga le reprocha descoordinación, ignorar instrucciones y cuestionar públicamente la estrategia, haciendo "daño directo al partido". El único voto en contra, el del propio Ortega Smith.

Con su negativa, Garriga 'desoficializa' ese grupo: "A la vista de que no abandonas el grupo procedo a crear uno nuevo. Este grupo deja de ser operativo, os agradeceré a los miembros del comité que abandonéis el grupo".

El portavoz de Vox, José Antonio Fúster, ha ratificado este lunes aquella decisión: "Se han dado las razones justificadas para que tomaran una decisión meditada. Creemos que los procedimientos internos de Vox funcionan".

Una explicación que choca con la rapidez del proceso. "Es que ha llegado un punto que es una formación vertical de cuatro, que deciden cuatro", decía en marzo un Ortega Smith que también advertía de que no se puede aceptar que haya dictadores en la política.

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