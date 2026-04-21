Un expiloto de F1 carga contra la situación de Aston Martin: "Decepcionante se queda corto"

Karun Chandhok, expiloto indio de HRT F1 y Team Lotus, ha criticado el hecho de que los británicos busquen un nuevo director de equipo en vez de contratar personal "motorista" para Honda.

La situación de Aston Martin en la Fórmula 1 no puede ir a peor. La escudería británica se encuentra en el último puesto de la clasificación y todavía no ha conseguido acabar una carrera con sus dos pilotos cruzando la línea de meta.

El parón del mes de abril provocado por el conflicto en Oriente Medio les sirve como un aliciente para trabajar a destajo con el fin de solucionar los múltiples problemas que acarrean desde la pretemporada. Sin embargo, su imagen a nivel deportivo e internacional ha sido desprestigiada por muchos que han dilapidado al equipo.

Un expiloto de F1 ha sido el último en cargar con contundencia sobre Aston Martin por buscar un nuevo director de equipo, que sustituya a Adrian Newey en dicho cargo, y no encontrar a personal para Honda. En concreto, Karun Chandhok, expiloto indio de HRT F1 y Team Lotus, ha destacado la situación de los británicos como "vergonzosa".

"Es bastante difícil dar un paso atrás, ¿verdad? Has estado en el puesto más alto, y solo hay 11 en la parrilla. ¿Cómo funciona eso? La verdad es que Aston Martin tiene problemas más importantes que el director de equipo", critica Chandhok en 'Sky Sports F1'.

Por último, Karun ha resaltado la necesidad de Aston Martin de encontrar "gente de motores en Sakura para intentar sacarlos de este apuro". "Están siendo... Decepcionantes se queda corto, ¿no? Ha sido vergonzoso lo lejos que ha estado todo el conjunto del ritmo debido a los problemas de Honda, claro. Creo que el director de equipo es el menor de los problemas", concluye el expiloto.