'The Race' señala a Adrian Newey: "El chasis de Aston Martin es igual de malo..."

El medio especializado de la Fórmula 1 denuncia un "terrible déficit" del AMR26 y no sólo por los problemas del motor Honda.

Si el motor Honda es el peor de la parrilla, el chasis del Aston Martin no se queda atrás. Es lo que publica 'The Race' este jueves: el coche que ha diseñado Adrian Newey no es competitivo y tiene un déficit muy importante con respecto a cualquier rival en la Fórmula 1.

El citado medio hablan de un coche que está lejísimos de poder competir: "El Aston Martin es al menos igual de malo y, si bien las perspectivas de progreso a corto plazo son al menos mayores en lo que respecta al chasis, el equipo admite que debe ser 'honesto' sobre su papel en el terrible déficit que tiene el AMR26 a principios de 2026".

Todos saben de los problemas de Honda, pero nadie habla del chasis: "Los problemas de motor de Honda son bien conocidos, ya que carece de potencia y sufre de poca fiabilidad, pero no explican todo lo que ha salido mal hasta ahora, dejando a Aston Martin aproximadamente 3,5 segundos más lento que el ritmo más rápido en la clasificación".

Hablan de un coche "con problemas crónicos": "Llega a las curvas más despacio, las atraviesa más despacio y acelera a la salida de ellas más despacio...".

"Las velocidades mínimas, hasta 20 km/h inferiores a las de los coches más rápidos en la clasificación de la última ronda en Suzuka, demostraron que, incluso cuando los pilotos se acercaban a las curvas mucho más despacio que sus rivales, seguían teniendo que ser conservadores", analizan.

De cara a Miami, la próxima cita del mundial de Fórmula 1, habrá cambios importantes en el coche. Tanto en el motor como en el chasis. Esa es la esperanza a la que se agarra Fernando Alonso y Lance Stroll.